به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان حسن چیت فروش شامگاه پنجشنبه در دیدار با شهردار جویبار اظهار داشت: به منظور گرامیداشت وافتخار آفرینی سرداران خلبان هوانیروز هشت سال دفاع مقدس، یادمانی با طراحی هواپیمایی در میادین شهرهای مختلف کشور ایجاد می شود.

وی بیان داشت: برای احداث هواپیما و المان خلبان سرلشگر پرویز ذبیحی اتر گله، با مشارکت شهرداری دریکی از میادین شهرستان جویبار اجرا می شود.

چیت فروش، هزینه اجرای این طرح را 800 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح 60 درصد هزینه با شهرداری و مابقی با نهاجا است.

وی اظهار داشت: گروه مهندسان شهرداری جویبار، چهار نقطه از شهر را برای جانمایی شناسایی و جهت اجرای اقدامات دیگر در دستور کار قرار گرفت.

رضا گنجی، شهردار جویبار با اشاره به اینکه سرلشگر خلبان ذبیحی از اسطوره های هشت سال دفاع مقدس بوده و برای دفاع از حریم و خاک کشور به درجه شهادت رسید، گفت: چهار نقطه در شهر شناسایی و یک مکان پس از تصویب شورای اسلامی شهر جانمایی می شود.

به گزارش مهر، پرویز ذبیحى از خلبانان هواپیماى شکارى نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در طول مدت دو ماه حدود 62 پرواز، شناسایى و حمله به پایگاهها و استحکامات دشمن را انجام داد و در روز 22 آبان ماه سال 59 بعد از اینکه پایگاه موشکى موصل را منهدم کرد، مورد هدف پدافند پاسگاه مرزى عراق قرار گرفت و درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آثارى از پیکر مطهر این شهی، 22 سال بعد به خانواده اش تحویل داده شد.

