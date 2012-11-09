سومین مجموعه شاهکارهای هنری آستان قدس رونمایی شد/ تقدیر از 40 اثر

به گزارش خبرنگار مهر، علی ثابت نیا، پنچشنبه شب در اختتامیه سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی اظهار کرد: سومین مجموعه شاهکارهای هنری آستان قدس در دو جلد شامل منتخب قرآنهای نفیس آستان قدس رضوی با تذهیبها و خطوط بسیار ارزشمند از قرن دوم تا 14 هجری است.

وی با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه این دو سالانه افزود: از مجموع 391 اثر ارسالی به دبیرخانه این دوسالانه 182 اثر به بخش نهایی و اکران در بخش نمایشگاهی راه یافتند که از این میان، آثار 40 هنرمند مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: این آثار منتخب در بخشهای تذهیب، گل و بوته، گل و مرغ، تشعیر و مثنی سازی با موضوعات قرآنی است و در میان این آثار چهار مجموعه کامل آرایه های قرآنی شامل 21 اثر شمسه، سرلوح، دعای افتتاح و ختم قرآن، تذهیب صفحات نخست، حاشیه صفحات، فهرست سوره ها، ابتدای سوره، گل آیه و طرح نشان جزء، حزب و سجده به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان کرد: که این دو سالانه در سال 87 با تائید و تاکید هیئت مدیره موسسه آفرینش های هنری آستان قدس کار خود را آغاز کرده و امروز به یک جشنواره جریان ساز در حوزه دینی و قرآنی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: موسسه آفرینش های هنری بر اساس چشم انداز بیست ساله حرکت کرده و اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و نمایشگاهی، تولید فیلم، عکس ، برگزاری جشنواره های هنری، تولید محصولات فرهنگی و تئاتر با موضوع رضوی می کند.





