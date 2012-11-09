۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۶

سومین مجموعه شاهکارهای هنری آستان قدس رونمایی شد/ تقدیر از 40 اثر

مشهد- خبرگزاری مهر: دبیر دو سالانه ملی تذهیب های قرآنی گفت: در اختتامیه این دو سالانه سومین مجموعه شاهکارهای هنری آستان قدس رضوی شامل منتخب قطعات نستعلیق رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ثابت نیا، پنچشنبه شب در اختتامیه سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی اظهار کرد: سومین مجموعه شاهکارهای هنری آستان قدس در دو جلد شامل منتخب قرآنهای نفیس آستان قدس رضوی با تذهیبها و خطوط  بسیار ارزشمند از قرن دوم تا 14 هجری است.

وی با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه این دو سالانه افزود: از مجموع 391 اثر ارسالی به دبیرخانه این دوسالانه 182 اثر به بخش نهایی و اکران در بخش نمایشگاهی راه یافتند که از این میان، آثار 40 هنرمند مورد تقدیر قرار گرفت.

ثابت نیا عنوان کرد: از مجموع 391 اثر ارسالی از هنرمندان 21 استان کشور به دبیرخانه این دوسالانه 182 اثر به بخش نهایی و اکران در بخش نمایشگاهی آن راه یافتند.

وی افزود: این آثار منتخب در بخشهای تذهیب، گل و بوته، گل و مرغ، تشعیر و مثنی سازی با موضوعات قرآنی است و در میان این آثار چهار مجموعه کامل آرایه های قرآنی شامل 21 اثر شمسه، سرلوح، دعای افتتاح و ختم قرآن، تذهیب صفحات نخست، حاشیه صفحات، فهرست سوره ها، ابتدای سوره، گل آیه و طرح نشان جزء، حزب و سجده به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان کرد: که این دو سالانه در سال 87 با تائید و تاکید هیئت مدیره موسسه آفرینش های هنری آستان قدس کار خود را آغاز کرده و امروز به یک جشنواره جریان ساز در حوزه دینی و قرآنی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: موسسه آفرینش های هنری بر اساس چشم انداز بیست ساله حرکت کرده و اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و نمایشگاهی، تولید فیلم، عکس ، برگزاری جشنواره های هنری، تولید محصولات فرهنگی و تئاتر با موضوع رضوی می کند.



