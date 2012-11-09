به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی برگزار می شود که در هفته پنجم خوزستان برابر قم به برتری 9 بر2 دست یافت. سپاه سیستان و بلوچستان 5 بر4 از سد هیات ووشو ایلام گذشت و هیات ووشو آذربایجانشرقی هم در یک پیکار نزدیک 7 بر6 هیات ووشو بوشهر را شکست داد.

در هفته ششم نیز سپاه سیستان بلوچستان 10 بر2 نتیجه را به هیات ووشوی خوزستان نتیجه را واگذار کرد، هیات ووشوی آذربایجانشرقی 7 بر 4 در مقابل هیات ووشوی اصفهان شکست خورد و هیات ووشوی بوشه هم در غیاب سمنانی ها صاحب پیروزی شد.

در جدول رده بندی گروه یک هیات خوزستان با 15 امتیاز همچنان صدرنشین است، سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با 9 امتیاز دوم است، هیات قم با 6 امتیاز در رده سوم ایستاده است . در گروه 2 نیزهیات بوشهر با 12 امتیاز و تفاضل 27+ صدرنشین شد و هیات آذربایجانشرقی با هیمن تعداد امتیاز و تفاضل 18+ مکان دوم را در اختیار دارد و هیات اصفهان با 9 امتیاز کماکان سوم است .