گسترش خشونت وتروربسم ناشی ازبی عدالتی است / رسالت انبیا تحقق صلح است

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، دکتر فخرالدین که در سمینارعدالت ، صلح وامنیت بین المللی با تاکید بر آراء امام علی ابن ابی طالب در دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا سخن می گفت ، با اشاره به آیات قرآنی ، برقراری صلح و اجرای عدالت در جامعه بشری را مضمون وهدف اصلی رسالت انبیاء الهی بوپژه پیامبر اسلام دانست و تبیین وتشریح دیدگاه اسلام در خصوص عدالت وامنیت و مناسبات میان آندو را از ضرورت های علمی وپژوهشی در مجامع علمی جهان اسلام خواند.

سفیر کشورمان دیگر سخنران افتتاحیه این سمینارنیز ضمن تشریح تاثیر ونقش جهان بینی در تعیین نگرش و عملکرد جوامع نسبت به پایبندی و اجرای عدالت ، صلح وامنیت بین المللی گفت : در جهان بینی اسلامی دنیا مزرعه آخرت بوده و اجرای عدالت صلح وامنیت در چارچوب تعریف قرآن از جایگاه والای انسان و برای تحقق یک جامعه آرمانی و متعالی که اصل تقوا ملاک فضیایت آدمیان بر یکدیگر می باشد ارائه شده و همه انبیاء الهی نیز در راستای تحقق این هدف بزرگ مبعوث گشته اند.

محمود فرازنده با اشاره به ساختار ناعادلانه در نظام بین الملل ، شعار عدالت صلح وامنیت را بازی قدرتها برای جلب منافع بیشتر خواند .

وی با اشاره به روند روبه رشد بیداری اسلامی و بازگشت ملت ها به اسلام به توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان اشاره کردو وافزود: امروزه نیز بازی استعمار با شکلی جدید جریان داشته و قدرتهای استعماری با پخش ویروس فساد و تفرقه به تخریب نهادهای اخلاقی واعتقادی و همچنین ایجاد منازعات قومی وقبیله گی در بین جوامع اسلامی می پردازند.

رئیس شورایعالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این سمینار گفت :تما یل به عدالت صلح وامنیت امری فطری است و اسلام بر اساس این تمایل ونیاز فطری و دائمی بشر به موضوع عدالت وصلح وامنیت توجه جدی داشته و دارد.

آیت الله تسخیری افزود :عدالت هیچگونه قیدی ندارد اما امنیت مقید به این است که در مسیر تکامل باشد از اینرو در اسلام صلح با فساد ودیکتاتوری سازگاری نداشته و مبنای صلح وامنیت نیز عدالت می باشد.



مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با اشاره به وضعیت و چالش های موجود در جهان اسلام خاطرنشان ساخت : التزام به تعالیم دینی و اجرای دستورات اسلام و همچنین ظهور دولت متحد جهانی که موعود همه ادیان می باشد دو راه حل اسلام برای تحقق عدالت ،صلح وامنیت پایدار بشمار آمده و تنها در ظل حکومت صالحان است که عدالت و امنیت وصلح پایدار تحقق می یابد .

وی همچنین در بخش دیگر از سخنانش منطق گفتگوو پرهیز از اختلافات ودرگیری را راه حل اسلامی برای اجرای عدالت وامنیت خواند واز تفرقه به عنوان عامل مهم برای ناامنی و بی عدالتی یادکرد.

مولوی اسحاق مدنی دیگر سخنران این برنامه با اشاره به قدرت وقابلیت اسلام در تحقق عدالت و امنیت اظهار داشت :اسلام توانست جامعه جاهلی عرب را که گرفتار بی عدالتی ،جنگ های بی پایان و ناامنی بودند به جامعه ای بر پایه عدالت و صلح تبدیل نماید.

وی ریشه چالش ها و بی عدالتی های موجود در جامعه بشری را ناشی از کاستی های موجود در قوانین بشری و دوری از اصول وارزش های معنوی و دینی خواند وبر ضرورت تلاش برای فهم و شناخت هر چه بیشتر اسلام وعمل به آن به عنوان تنها راه سعادت ابدی بشر تاکید کرد.

دکتر زین المبارک استاد مطالعات اسلامی دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله دیگر سخنران این سمینار بود که به بررسی تطبیقی عدالت در نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی غرب پرداخت .

درابن سمینار که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان با حضور بیش از500 تن از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد دکتر صفاخواه در رابطه با عدالت در نهج البلاغه سخنرانی کرد.



