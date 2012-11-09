ژاپن با توطئه کنندگان علیه سوریه همراه نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه ابراز امیدواری کرد که ژاپن در تصمیم خود برای میزبانی نشستی که در آن برای تحریمهای بیشتر علیه سوریه تلاش می شود، تجدید نظر کند.

این منبع بیان کرد: سوریه از تصمیم ژاپن برای میزبانی نشست ضد سوری متاسف است به ویژه که شرکت کنندگان در این نشست تلاش می کنند مجازاتهای جدیدی علیه سوریه انجام دهند.

منبع فوق افزود: تحریمهایی که کشورهای غربی و منطقه ای به ویژه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس علیه سوریه اعمال کرده اند غیر اخلاقی است و فقط مردم سوریه از آن زیان می بینند.

این منبع بیان کرد: این اقدامات در واقعی تلاشی ویران کننده علیه اقتصاد ملی و تلاشی انتقام گیرانه برای ضربه زدن به تعهدات دولت سوریه در قبال مردمش است.

منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه خاطرنشان کرد: امثال این مجازاتها با اصل حاکمیت و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل که مخالف تحریمهای یکجانبه علیه کشورهاست در تضاد است.

این منبع بیان کرد: شرکت کنندگان در نشست ژاپن همان حاضران در نشستهای قبلی ضد سوریه هستند، آنها دوست سوریه و مردمش نیستند بلکه به توطئه ورزی علیه سوریه می پردازند و می کوشند که وحدت آن را خدشه دار کنند.

منبع فوق افزود: سوریه هنوز معتقد است که ژاپن می تواند در حل بحران نقش مثبتی ایفا کند و توکیو نباید بخشی از بحران ویران کننده علیه سوریه باشد.

این منبع بیان کرد: با توجه به روح دوستی و روابط ریشه دار دو کشور، دمشق امیدوار است که ژاپن در تصمیم خود برای میزبانی در این نشست تجدید نظر کند زیرا تصمیمات این نشست فقط اوضاع معیشتی مردم سوریه را سخت تر می کند.