خوزستان در پیشرفت « طرحهای مهر ماندگار» جزء سه استان برتر است

علی اکبر محرابیان شامگاه پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: 905 پروژه با اعتبار بالغ بر 168هزار میلیارد تومان در قالب طرحهای مهر ماندگار در سطح کشور اجرایی می شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز این پروژه ها سرمایه گذاری شده و بخش دیگر آن در قالب اوراق مشارکت، تسهیلات و بودجه های سالانه تامین خواهد شد. با اجرای این پروژه ها، ظرفیت های مناسبی در حوزه عمرانی و سرمایه گذاری کشور فعال شده است.



محرابیان، تکیمل و بهره برداری به موقع پروژه های مهر ماندگار را از اولویت های اول دولت برشمرد و تاکید کرد: در سفر به استان های مختلف، موانع و مشکلات طرح های مهر ماندگار را شناسایی و مرتفع کرده تا روند اجرایی کار با قوت و سرعت بیشتری پیگیری شود.



وی عنوان کرد: یکی از طرحهایی که قرار است در قالب مهر ماندگار در استان خوزستان تکمیل شود، سد خیرآباد است که هم اکنون روند پیشرفت خوبی دارد و تا خردادماه آینده سال آینده به بهره برداری می رسد و می توان منشا خیر در منطقه باشد.



دستیار وی‍ژه رئیس جمهور به طرحهای آبیاری و زهکشی در حال انجام در قالب طرحهای مهر ماندگار در استان اشاره کرد و ادامه داد: 62 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان به منظور ایجاد زهکشی برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شده اند و تا پایان سال قرار است 30 هزار هکتاز از این زمینها زهکشی و سایر زمینها برای سال آینده زهکشی شوند.



محرابیان با اشاره به اینکه طرحهای مناسبی در حوزه شهرسازی و راه در استان خوزستان در حال احداث و تکمیل هستند، عنوان کرد: برای پروژه پل زال به اندیمشک 600 دستگاه و ماشین آلات به کار گرفته شده که یکی از طرح های بسیار ارزشمند است.



وی افزود: استان خوزستان از نظر پیشرفت در پروژه های مهر ماندگار جزء سه استان اول کشور است که با وجود چنین پروژه های بزرگی امکان برخورد با کمبود اعتبار وجود دارد با این وجود دولت با پرداخت اعتبار این طرح را در استان خوزستان حمایت می کند.



محرابیان همچنین با اشاره به طرح های بهداشت و درمان افزود: بیمارستان صنایع توسط صنعت گران استان خوزستان در اهواز احداث می شود که بسیار مجهز و پیشرفته است و در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.



