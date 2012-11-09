موافقت دولت با احداث سد و نیروگاه مرزی ارس

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در حاشیه مراسم کلنگ زنی سد و نیروگاه مشترک مرزی ایران و ارمنستان در جمع خبرنگاران و در پاسه به سئوال خبرنگار مهر درباره میزان سرمایه گذاری انجام شده در پروژه 130 مگاواتی مگری، گفت: حدود 500 میلیون دلار برای این طرح هزینه خواهد شد.

وزیر نیرو اظهار داشت: قرار است این تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی تامین و پرداخت شود و البته ارمنستان نیز باید تضمین‌های لازم برای انجام این سرمایه گذاری را به ایران بدهد.

نامجو همچنین با بیان اینکه کشور ارمنستان باید در بخش پروژه مربوط به خاک خود سرمایه لازم را تامین کند، افزود: تعهد ارمنستان ارائه ضمانت لازم برای بانک های ایرانی است.

وی در اینباره که آیا هم اکنون این آمادگی در صندوق توسعه ملی وجود دارد؟ گفت: قبل از انجام هماهنگی برای کلنگ زنی این پروژه، موافقت هیئت دولت و صندوق توسعه، همچنین بانک مرکزی و بانک عامل برای تامین مالی پروژه سد و نیروگاه مگری دریافت شده است.

نامجو همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تبادل انرژی بین دو کشور ایران و ارمنستان، گفت: هم اکنون در قالب 3 خط انتقال برق بین دو کشور، سالیانه 2 میلیارد کیلووات ساعت برق از ارمنستان خریداری می شود.

وزیر نیرو، وجود رودخانه مرزی ارس بین ایران و ارمنستان را بسیار حائز اهمیت خواند و بیان داشت: اجرای طرح اقتصادی بر روی آن کاملا قابلیت اجرایی دارد.

وی با اشاره به اینکه قبلا نیز بر روی این رودخانه سدهای خداآفرین و ارس اجرا شده است، تصریح کرد: تکمیل این پروژه نیازمند همکاری مشترک دو کشور ایران و ارمنستان است.

نامجو با تاکید بر تعهد احداث 5 ساله سد و نیروگاه 130 مگاواتی مگری در خاک ارمنستان توسط شرکت ایرانی، گفت: همچنین قرار است برای بازگشت سرمایه شرکت ایرانی، تا 15 سال بهره برداری از برق تولیدی این نیروگاه در اختیار ایران باشد.

وزیر نیرو ادامه داد: به صورت کلی 2 واحد 65 مگاواتی در سمت ارمنستان ایجاد خواهد شد. طرح قره چیلر نیز در داخل خاک ایران مطرح است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.