داشتن روحیه انتقاد باعث رشد کیفی دانشگاه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مرادی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بیجار اظهار داشت: دانشگاه پیام نور کردستان و به ویژه مرکز بیجار از نظر تعداد دانشجو، رشته و فضاهای آموزشی و فرهنگی رشد سریعی داشته است.

وی با اشاره به نظام آموزشی دانشگاه عنوان کرد:مطلع شدن از مطالبات و دغدغه های دانشجویان و داشتن روحیه انتقاد پذیری تاثیر زیادی در افزایش رشد کیفی دانشگاه دارد و به همین دلیل باید این مهم مورد توجه مسئولان دانشگاه پیام نور در کردستان قرار گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور کردستان به سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور اشاره کرد و افزود: سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور نظامی خاص است که بر محوریت دانشجو پایه ریزی شده، که این خصوصیت موجب پرورش و تقویت حس مسئولیت در دانشجویان این دانشگاه می شود.

مرادی یادآور شد: در زمینه آموزشی در این دانشگاه نواقصی وجود دارد که انتظار می رود با اتکاء به خداوند و همکاری و همدلی یکدیگر بتوانیم این مشکلات و نواقص را برطرف کنیم.

گفتنی است در این نشست که با تلاش و هماهنگی واحد فرهنگی و همکاری دانشجویان دانشگاه در جوی کاملا دانشجویی و پرانرژی برگزار شد شهریار سعیدیان معاون دانشگاه، امیر ظریف مدیر امور آموزشی، مرتضی خسروپناه مدیر فرهنگی و دانشجویی، حسن ملکی مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان کردستان و وحید احدنژاد رئیس پیام نور مرکز بیجار حضور داشتند و به سئوالات دانشجویان در زمینه های خدمات دانشجویی، اردو، شهریه، مسائل فرهنگی و آموزشی پاسخ دادند.