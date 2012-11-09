هیچ فاضلابی تا 20 ماه آینده در شوشتر جاری نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نجفی روز پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی دو پروژه دیگر فاضلاب شهر شوشتر از محل اعتبارات اوراق مشارکت، مهمترین حسن اجرای شبکه فاضلاب شهر شوشتر را آماده بودن فاز اول تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان عنوان کرد.

وی افزود: همه خطوط شبکه فاضلابی که احداث می شوند فاضلاب مناطق را به منظور تصفیه به طرف تصفیه خانه هدایت خواهند کرد.



نجفی به مردم شوشتر این وعده را داد که بعد از گذشت 20 ماه هیچگونه فاضلابی را در سطح شهر شاهد نخواهیم بود.



مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان نیز در این مراسم از احداث 53 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در مناطق بلیتی، شهرک اندیشه، علم الهدی و شهرک ساحلی شوشتر با اعتباری معادل 20 میلیارد تومان در قالب این دو پیمان جدید خبر داد و افزود: اعتبار تخصیص داده شده به این دو پروژه معادل 1.6 برابر اعتبار 19 سال گذشته است.



محمدعلی صنیعی نژاد با بیان اینکه فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شوشتر به ظرفیت 35 هزار مترمکعب در شبانه روز آماده بهره برداری رسمی است، گفت: تا پایان سال آینده شاهد بهره برداری از کل شبکه فاضلاب این مناطق به همراه انشعابات و کلکتور اصلی آن به طرف تصفیه خانه باشیم.



وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه کارون، حفظ محیط زیست و دفع اصولی و بهداشتی فاضلاب بیان کرد.



با احتساب دو پروژه قبلی شبکه فاضلاب شوشتر که ابتدای شهریور ماه سال جاری کلنگ زنی شد حجم کل اعتبار پروژه های فاضلاب شوشتر به 310 میلیارد ریال می رسد.

