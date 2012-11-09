۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

دیدار کنسول سفارت ایران در آذربایجان با زندانیان ایرانی

کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان به منظور اطلاع از وضعیت زندانیان ایرانی در این کشور ضمن حضور در سه زندان مستقر در باکو با جمعی از هموطنان دربند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محسن مولائی پس از حضور  ضمن ابلاغ سلام های سفیر کشورمان درخواست های اتباع ایرانی را مورد رسیدگی قرار داد و مقرّر شد از مبادی ذیربط امور پی گیری شود .

همچنین هدایایی به زندانیان ایرانی اهداء شد.

زندانیان ایرانی نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با کنسول ایران،مشکلات و مسائل خود را با وی در میان گذاشتند.

در جمهوری آذربایجان حدود 400 زندانی ایرانی وجود دارد ک بیش از 95% از آنان به علت قاچاق حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده اند .

با توجه به انعقاد موافقتنامه تبادل زندانیان بین دو کشور،فعالیت های سفارت برای عملیاتی کردن این موافقتنامه ادامه دارد.

