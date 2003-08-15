5 بازار جديد در تهران راه انداز ي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر معاون بهره برداري سازمان ميوه و تره بار شهرداري تهران با بيان اين مطلب افزود: دو بازار روز منيريه و احمد آباد مستوفي د رمناطق 11 و 18 تهران به زودي راه اندازي مي شود كه با افتتاح اين مراكز تعداد بازارهاي روز در تهران به 57 باب مي رسد.

محمد فياض همچنين گفت : به منظور ترويج فرهنگ استفاده از ماهي و محصولات دريايي و باهدف افزايش اين محصول در سبد هزينه خانواده ها به ويژه در نقاط محروم شهر به زودي يك مركز عمده فروشي ماهي در ميدان بعثت واقع در جنوب شهر تهران با ظرفيت 40 غرفه راه اندازي مي شود .

وي اضافه كرد: نخستين مركز تخصصي خريد و فروش خودروي پيكان نيز به زودي با مساحتي بالغ بر 20 هزارمتر مربع در كنارميدان مركزي ميوه وتره بار تهران به بهره برداري مي رسد كه به عنوان پنجمين مركز خريد و فروش خودرو د رتهران فعاليت مي كند.

وي ادامه داد : بهره برداري از سالن تازه تاسيس ميوه وتره بار آزادگان نيز يكي ديگر از طرحهاي سازمان ميادين و ميوه وتره بار تهران است كه به زودي صورت مي گيرد.

وي افزود : سازمان ميادين و تره بار شهرداري تهران با هدف توسعه بازارهاي ميوه و تنوع د ر خدمات رساني به شهروندان سياست ارتقاي سطح كمي و كيفي بازارهاي خريد و فروش را د ر مناطق مختلف شهر دنبال مي كند كه اميدواريم تاثيرات مثبت اين كار در كاهش ترافيك و تردد شهروندان در شهر به زودي آشكار شود.