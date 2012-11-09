به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، "سرگئی ریابکف" معاون وزیرخارجه روسیه روز گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیچ بهانه ای برای به تعویق افتادن مذاکرات 1+5 و ایران وجود ندارد.

وی افزود: در نظر داریم درباره ضرورت برگزاری این مذاکرات با شرکای خود گفتگو کنیم و به طو جدی از آنها بخواهیم از سرگیری مذاکرات را در دستور کار قرار دهند.

ریابکف با تاکید بر اینکه در موضوع مذاکرات با ایران به انتقال سریع از صحبت به عمل نیاز داریم، در ادامه افزود: ما پیام ازسرگیری مذاکرات را به همتایان ایرانی خود منتقل می کنیم.

معاون وزیرخارجه روسیه در اظهاراتی معنادار تاکید کرد: هم اکنون در تهران و دیگر پایتختها همه به خوبی می دانند که چه طرفی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می کند.

مواضع تل آویو خوشایند نیست

از سوی دیگر، ریابکف روز گذشته (پنج شنبه) در گفتگو با رادیو مسکو که به صورت مستقیم پخش شد ، اظهار داشت: مواضع اسرائیل درباره ایران خطرناک است و به نفع مذاکرات ایران و 1+5 نخواهد بود.

وی افزود: آخرین دور از مذاکرات شش جانبه با ایران در مسکو منفی نبود اما مهمترین مسئله تسریع در روند برگزاری دور جدید مذاکرات است؛ مسکو خواستار برگزاری این مذاکرات است و از آن حمایت می کند.

معاون وزیرخارجه روسیه تاکید کرد: هم اکنون چشم انداز تداوم گفتگوها با ایران بسیار پر نوسان و ناهمگون است که این موضوع نگران کننده می باشد.

ریابکف با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: پس از روشن شدن وضعیت آمریکا و با در نظر گرفتن پیشنهادات ایران؛ روند مذاکرات کاملا روشن شده و باید به این مسیر ادامه داد.

وی افزود: مواضع اسرائیل درباره ایران پشت پرده خطرناکی دارد و این ساده لوحی است که فکر کنیم ایران در چنین شرایطی تن به از سرگیری گفتگوها می دهد.

شکاف بزرگ اختلافات آمریکا و روسیه درباره ایران



ریابکف در ادامه گفتگو با رسانه ای روسی به تشریح اختلافات آمریکا و روسیه درباره ایران پرداخت و افزود: هم اکنون میان واشنگتن و مسکو اختلافات زیادی درباره نحوه نعامل با ایران وجود دارد.

معاون وزیرخارجه روسیه تاکید کرد: ما (آمریکا و روسیه) همچنان به راه حل مطلوب نرسیده ایم و در مسئله اعمال تحریمها علیه ایران اختلافات متعدد و نه چندان کوچکی وجود دارد.

وی تاکید کرد: مسکو معتقد است تحریمها عیله ایران تاثیر موردنظر آنها را به همراه نخواهد داشت. در ابتدا می گفتند که هدف از اعمال تحریمها رسیدن به موفقیت در جریان مذاکرات است ، اما هم اکنون روسیه شک و تردید فراوانی در این زمینه دارد. بلکه به نظر می رسد هدف اصلی از اعمال این تحریمها متزلزل کردن نظام سیاسی ایران باشد.