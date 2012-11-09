محمد خزاعی در ارتباط با حضور سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی به خبرنگار مهر گفت: نمایش آثار سینمایی در مرزهای بین المللی باعث ایجاد توسعه فرهنگی کشور می شود و این موضوع در تمام دنیا نقش مهمی دارد و بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود: دنیا هم در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که سینما نقش مهمی دارد. تا جایی که حتی می‌تواند تاریخ یک کشور را متحول کند. البته جدا از اینکه ممکن است جوایز به دست آمده از تمام این حضورها نیز خوشایند باشد و اما در این میان انتقال فرهنگ نقش مهمتری دارد.

این مدیر فرهنگی ادامه داد: سینمای ایران به غیر از حضور در جشنواره‌های خارجی هرگز امکان نمایش عمومی در خارج از کشور را نداشته است. ما حتی راهکار جدی نیز در این زمینه نداشته‌ایم. تلاش نیز نسبت به این جریان به خوبی انجام نشده است. در این شرایط که کشور ما در حال تحریم است، بهتر است فیلم‌هایی در جهان از ایران به نمایش در آید که آثار مناسب و با هویت بیشتر است. اما این نمایش‌ها نباید محدود به جشنواره باشد، بلکه باید فکری به حال اکران عمومی آنها در سطح بین‌الملل بکنیم.

دبیر جشنواره سی‌ام فجرعنوان کرد: بیشترفیلم هایی که در جشنواره‌های خارجی مورد توجه قرار می گیرند که در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند و با یک غلو خبری باعث شدند در خارج از کشور در جشنواره‌های خارجی مورد توجه قرار بگیرند و حتی جوایزی را هم از آن خود کنند. دبیرهای جشنواره‌ها عمدتا برای خود استراتژی دارند. در دوره‌ای به ایران در دوره دیگر تونس و در سال‌های بعد مصر و... کشورهای دیگر را مورد توجه قرار می‌دهند.

خزاعی تاکید کرد: در فضای رسانه ای عمدتا همه چیز علیه ما است. همانطور که می‌بینید در این چند سال اخیر فیلم‌های بسیاری نیز بر علیه ایران ساخته شده تا ما را مردمانی تروریست نشان دهند. به همین دلیل با توجه به این سیاست گذاری، جشنواره ها نیز از آثار سینمایی استقبال می کنند که ضد ایرانی و یا همراه با سیاه‌نمایی باشد.

وی افزود: اما چطور این همه فضای خوب و زیبایی های مردم و کشور ما به خوبی در عرصه بین‌الملل دیده نمی‌شود. ممکن است ما به طور نمونه از کشوری مانند آفریقا یک تصور مخدوش داشته باشیم اما با نمایش یک فیلم از این کشور متوجه می‌شویم که چقدر تصور ما اشتباه بوده است.

دبیر سی امین جشنواره فیلم فجر یکی از راههای نمایش درست از جامعه و مردم ایران را در سطح بین الملل، نمایش خارجی آثار سینمایی دانست و عنوان کرد: اکران موفق فیلم های ایرانی در خارج از کشور قطعا وضعیت و نگاه فعلی به ایران را تغییر می دهد. اما در این زمینه کم کاری کردیم. از ابتدای انقلاب تا کنون بیش از دو هزار فیلم در سینمای ایران تولید شده است. در جلسه ای که با سفیر کنیا داشتم وی عنوان کرد که ای کاش 40 فیلم از سینمای ایران را برای نمایش در اختیار ما می گذاشتید تا ما در تمام سینماهای این کشور نمایش می دادیم.

وی ادامه داد:می توانیم با یک برنامه ریزی درست و با زیر نویس کردن فیلم ها حتی به صورت رایگان فیلم های از سینمای ایران را در خارج از کشور اکران کنیم. با این کار ما نمایش درستی از فرهنگ ایرانی اسلامی را در دنیا ثبت می کردیم. امروز باید برای رسیدن به این امر مهم تلاش کنیم. حتی ما در کشورهای فارسی زبان نیز در این زمینه فعالیتی نداشته ایم.

خزاعی عنوان کرد: جشنواره های خارجی کار خود را می‌کنند و انتخاب‌های خود را بر اساس سیاست‌هایی که دارند، اعمال می‌کنند. ما نیز می توانیم با اکران خارجی تبلیغات خود را انجام دهیم. من سفرهایی به کشورهای مختلف داشتم، جالب است استقبال خوبی از نمایش فیلم های ایرانی بین مردم کشورها دیدم. ما باید بحث جدی برای استفاده از سینما کنیم.

وی افزود: ما باید در جهت تهیه خوراک فرهنگی کمپانی خصوصی در زمینه اکران در خارج از کشور راه اندازی کنیم و یا حتی از همین دوستانی که در بخش پخش خارج از کشور فعالیت گسترده ای دارند، استفاده کنیم. در این راه دولت هم می تواند سوبسید دهد تا بتوانیم ذائقه مردم را در خارج از مرزها تغییر دهیم. مطمئن باشید در درازمدت با این کار نگاه جشنواره ها نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

تهیه کننده "قلاده های طلا" در پایان تاکید کرد: مطمئن باشید با نمایش عمومی آثار برتر سینمای ایران در خارج از کشور اظهارنظرها نیز نسبت به ایران تغیر پیدا خواهد کرد. ایجاد بازار جهان، استفاده از کمپانی های خصوصی، سوبسید دولت، تبلیغات مناسب باعث می شود که ذائقه مردم نیز نسبت به سینمای ایران تغیر کند و خود آنها بخواهند فیلم هایی را از سینمای ما ببینند که منطبق با واقعیت است.

وی گفت: ما به لحاظ تمدن با 87 کشور در خاورمیانه اشتراکات فرهنگی و آئینی داریم . حداقل می توانیم در گام نخست برای همین کشورها برنامه ریزی درست داشته باشیم. مطمئن باشید با استقبال هم روبرو می شویم. ما باید 10 سال قبل این کار را آغاز می کردیم و حالا در این شرایط اط آن بهره برداری می کردیم. اما هنوز هم می توانیم به فکر آینده سینمای ایران در خارج از مرزها باشیم.