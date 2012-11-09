به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله تاکندی در همایش طرح مناسک که امروز جمعه در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است، با اشاره به روز مباهله گفت: توصیه من به شما عزیزان این است که همیشه در جلسات خودتان، عقلا، اندیشمندان و دوراندیشان را دعوت کنید؛ چراکه در قضیه مباهله یک فرد عاقل در جمع نصارا وجود داشت و این قوم را از مباهله کردن با پیامبر(ص) منصرف کرد و به این گروه گفت ببنید که پیامبر(ص) برای مباهله چه کسانی را با خود می آورد اگر دوستان خود و غریبه ها را آورد با او مباهله کنید و اگر عزیزانش را آورد از مباهله پرهیز کنید.

وی با بیان اینکه تمام مشکلات و گرفتاری هایی که امروز داریم در اثر بی تجربگی است، گفت : انتخابات یکی از امانت هایی است که امام راحل برای ما گذاشته است که این انتخابات آزاد بود یعنی آزاد آمدن، آزاد رأی دادن و آراء را آزادانه شمردن است، اما متاسفانه در این موضوع نیز گیر داریم، بنابراین آن امانت را نتوانستیم خوب پیاده کنیم.

آیت الله تاکندی به انتخابات پیش رو اشاره و در تذکری به اصلاح طلبان گفت: به شما توصیه می کنم که با هم باشید چراکه مشکل امروز کشور ما همین است ما نه از تحریم ها می ترسیم و نه از آمریکا. ما اگر مشت باشیم می توانیم تمام مشکلات را برداریم، اما متاسفانه مشت نیستیم و می خواهیم یکدیگر را از سر راه برداریم.

وی ادامه داد: شما اصلاح طلبان با هم باشید و یک تصمیم بگیرید، یا حسن یا حسین.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: بعد از اینکه باهم بودید و یک کاندیدا را انتخاب کردید باید خدمت رهبر عظیم الشان انقلاب بروید و مطالبتان را عرضه کنید و از رهنمودهای ایشان بهره‌‌مند شوید.

آیت الله تاکندی تصریح کرد: چهارمین توصیه من به شما این است که با هم به پای صندوق های رأی بروید، بنابراین باید وحدت کلمه داشته باشید و با وحدت کاندیدا را انتخاب و پای صندوق رای بروید و به فکر نتیجه نباشید، اگر به پیروزی رسیدید که چه بهتر اگر نشد که نشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از انتخابات آمریکا درس بگیریم اضافه کرد: ما آمریکایی ها را مذمت می کنیم اما مثل اینکه آنان در انتخابات از ما جلوتر هستند؛ چراکه بعد از شکست به یکدیگر تبریک می گویند، اما در ایران بعد از اعلام نتایج تازه دعواها شروع می شود.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه ما در شهرستان ها تابع تهران هستیم، خاطر نشان کرد: هر تصمیمی که در تهران گرفته شود، ما در شهرستان به آن عمل خواهیم کرد، اما با مقدماتی که خدمتتان عرض کردم.