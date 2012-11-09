تلف و زخمی شدن 17 راس گوسفند با حمله گرگ در علی آبادکتول

علی بیانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول که از محل حادثه بازدید می کرد به خبرنگار مهر گفت: حوالی بامداد امروز گرگها به آغل گوسفندان در حیاط منزل مسکونی روستایی نشین محمدآبادی حمله کردند.

وی اظهار داشت: گرگها در این حادثه هشت راس گوسفند را درید و 9 راس دریگر را زخمی شدید کرد.

وی عنوان کرد: جایگاه امور دام این دامدار سنتی بوده و علیرغم وجود سگ های چوپان، به علت اینکه گرگها بیش از یک قلاده بودند، سبب بروز خسارت شد.

بیانی افزود: این چندمین بار است که در روستاهای حاشیه جنگلی، حیوانات وحشی به گله های گاو و گوسفند حمله ور می شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول گفت: مراتب برای اطلاع و پرداخت خسارت و کمک ملی به دامدار به استان اعلام می شود.

داوود رجبی دامدار محمدآبادی نیز به خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت سه بامداد متوجه صدای سگها شدم و به محض بیرون رفتن شاهد فرار گرگها از حیاط منزل بودم.

وی اظهار داشت: وقتی به آغل گوسفندان رفتم با صحنه فجیع قلع و قمع گوسفندان مواجه شدم.