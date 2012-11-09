قبل از فوق رسانه ها، اگر چنانچه افراد جامعه به یکی از وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداشتند، میتوانستند نیازهای خود را با جایگزین کردن رسانهای دیگر برطرف کنند، ولی با رشد تکنولوژیهای نوین ارتباطی و ادغام چند رسانه با هم بر روی یک خط پیوسته، دیگر نمیتوان رسانهای را جایگزین این مجموعه کرد.
نداشتن قدرت جایگزینی در صورتی که "فوق رسانه" در انحصار قدرت خاصی قرار بگیرد یک فاجعه بشری خواهد بود؛ زیرا اطلاعات در شبکهای قرار میگیرد که هیچ کس را از آن گریزی نیست و هیچ کس نمیتواند بدیلی در برابرش بنهد.
در عصر تکنولوژیهای فوق رسانه ای، برخلاف دوران شفاهی و کهکشان گوتنبرگ که ارتباط از منبع پیام (مانند نشریات، رادیو، تلویزیون، تلفن و تلگراف) یکسویه بود و گیرنده پیام نمیتوانست بازخور (Feed back) داشته باشد، اکنون با ایجاد سیستمهای نوین مانند تلفن تصویری و تله کنفرانس، امکان ارتباط جمعی دوسویه فراهم شده است.
بزرگراههای اطلاعاتی، همچنین نوعی بازگشت به ویژگیهای ارتباطات فردی با واسطه را فراهم کرده اند.
ضرورت ادامه حیات "دروازه بانان خبر" در سیستم "مولتی مدیا و اینترنت" جهت گزینش اطلاعات و در اختیار مشتریان قراردادن، چون صاحبان کامپیوترها نمیتوانند بنشینند و از میان میلیاردها اطلاعات آنچه را که میخواهند انتخاب کنند به نظر میرسد رسالت خبرنگاران در آینده، کمک به مشتریان اینترنت باشد.
از این رو، صاحبان اندیشههای ارتباطی، اهمیت مییابند و لازم است در جهان سوم به جای تربیت پزشک، به تربیت متخصصان ارتباطات بیشتر اهمیت داده شود.
مهمترین تحول حوزه فرهنگ تحت تأثیر فنآوریهای نوین ارتباطی این بوده است که عناصر مشترک فرهنگهای مختلف در اثر تماس، آمیزش و ارتباط فرهنگها با یکدیگر درحال امتزاج اند.
تحول مهم دیگر، درک متقابل فرهنگها از یکدیگر، بدون گرایش به حذفاست. از آنجا که فرهنگ و هویت فرهنگی نقش تعادل بخش و انسجام دهنده دارد، نیاز بهتعلق و ریشه داشتن را ارضاء میکند.
اما این کارکرد روانی فرهنگ چنانچه از طریق اصرار بر صورتهای سنتی فرهنگ باشد و به قیمت از دست دادن پویایی حاصل شود، تأثیر منفی برحوزههای اقتصادی، سیاسی و حتی تأمین نیازهای روانی افراد خواهد داشت.
در مجموع آثار تحولات ارتباطات بر فرهنگ را میتوان چنین برشمرد: تنوع و تکثر عناصر فرهنگی، امکان تجلی و بروز پاره فرهنگها، بهوجود آمدن زمینه حضور و عرضه محصولات فرهنگی در عرصه بین المللی، مساعدت با انطباق خلاق فنآوری و سنتهای اجتماعی و امکان گسترده و وسیع برای ذخیره سازی تجربهها و عناصر مادی ومعنوی فرهنگ، تسریع پویایی و داد و ستد بین فرهنگهای مختلف، تعالی فرهنگ از طریق کمک به تکثر و تنوع همه عناصر فرهنگی، بالا بردن توانایی انطباق فرهنگ با تغییرات شرایطبیرونی، کاهش دادن تأخر فرهنگی در جوامع و همگون ساختن توسعه جنبههای مادی ومعنوی جامعه، ایفای نقش به عنوان عاملی مهم برای جذب پاره فرهنگ علم و فنآوری وانجام وظیفه به عنوان عاملی مهم برای توسعه روستایی و حفظ هویت فرهنگ روستا (باوصل کردن بازارهای محلی به بازارهای وسیعتر جلوی مهاجرت گرفته میشود و جاذبههای شهر در محیط روستا و روستاییان عرضه خواهد شد)؟
خلاصه آنکه، فنآوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات فرصتی مناسب برای گفت و گویسنتها و فرهنگها پدید آوردهاند که بر آیند این گفتگو میتواند نیازهای مادی و معنویجامعه را رفع کند.
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