مهمد بچیروویچ سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در خصوص رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال ایران، شرایط بسکتبالیستهای حاضر در لیگ، رفتن مصطفی هاشمی از تیم مهرام تهران ومسائل دیگر صحبت کرد. این گفتگو را در زیر می خوانید:
* مهر: هفته اول مسابقات سوپر لیگ را چگونه ارزیابی میکنید؟
- بچیرویچ: بله، چند مسابقه هفته نخست لیگ از جمله دیدار تیمهای پتروشیمی - شهرداری گرگان و مهرام تهران – استقلال قشم را از نزدیک مشاهده کردم. رقابتهای هفته نخست بد نبود. مطمئنا لیگ نزدیکی را در ادامه خواهیم دید. رقابت در این فصل مختص یک یا دو تیم خاصی نیست.
* در هفته اول پدیده خاصی را مشاهده کردید؟
- خیر؛ برای این امر خیلی زود است. تقریبا در طول تابستان با نسلها و گروههای مختلفی کار کردم و اکثر آنها را میشناسم. دید خوبی نسبت به این موضوع دارم و شاید بتوانم در سایر بازیهای لیگ، بازیکنان جدیدی را مشاهده کنم.
* در مسابقات کاپ آسیا شاهد جوانگرایی خوبی از سوی شما در تیم ملی بسکتبال بودیم، آیا این امر ادامه دار خواهد بود؟
- هدف اصلیم این است که تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک 2016 بزریل حضور داشته باشد. شاید برای آن زمان دیگر مهدی کامرانی، صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و چند تن دیگر را نداشته باشیم و نتوانیم آنها را به برزیل ببریم. ضمن اینکه اگر به یکباره دست به جوانگرایی بزنیم، قطعا نتیجه نخواهیم گرفت. باید آرام، آرام نسلی را برای آینده آماده کنیم.
* نظرتان در مورد بسکتبالیستهای جوان ایران چیست؟
- قطعا آنها آینده خوبی خواهند داشت. ایران بازیکنان بسکتبال خوبی دارد.
* بسکتبال ایران در زیرساختها ضعیف است، آیا این مشکلی را برای شما مشکلی ایجاد نمیکند؟
- ورزش به صورت کلی در ایران قوی است. اما در زیر ساختها مشکل وجود دارد. باید زیرساختهای خوبی برای ورزش مهیا شود. دولت در آینده خواهد فهمید که باید زودتر کار را شروع میکرد. جمعیت اسلوونی بیش از 2 میلیون نفر است. اما سالنهای ورزشی برای 15 هزار نفر تهیه دیده شده.
* بزرگترین دغدغه شما در بسکتبال ایران چیست؟
- بزرگترین دغدغهام این است که چگونه میتوانم همه را کنار هم جمع کنم و چطور میتوانم یک قدم به جلو حرکت کنم. ضمن اینکه ساختار سازی دیگر دغدغه من است. اما باید بگویم بسکتبالیستهای ایران، بازیکنان خوبی هستند. میخواهم بسکتبالیستهای ایران، شان و جایگاهی در حد بازیکنان ملی داشته باشند.
* نظرتان در مورد حضور"سانی" فرزندتان در تیم پتروشیمی بندرامام چگونه است؟
- برای من فشار است و این خوب نیست(باخنده)؛ اما برای او را نمیدانم.
* به نظر شما بهترین بسکتبالیست حال حاضر ایران کیست؟
- من این را میدانم اما نمیتوانم بگویم. ضمن اینکه آن بازیکن هم خودش نظرم را میداند. من سرمربی تیم ملی هستم و نمیتوانم در این خصوص نظری بدهم.
* بزرگترین ضعف بسکتبالیستهای ایرانی را در چه چیزی میبینید؟
- آنها خوب هستند و ضعف بزرگی ندارد، اما مهمترین بحث ما ساختار است. اگر این امر محقق باشد میتوانیم خیلی پیشرفت کنیم. نسل کنونی هیچ مشکلی ندارد و همه چیز را به خوبی میداند. آنها بهترین هستند و در جام جهانی هم مشکلی نخواهند داشت.
* نظرتان در خصوص رسانههای ایران چیست؟
-: در ایران هم مانند همه جای دنیا رسانههای خوب و بد وجود دارد؛ اما من خبر بد را نمیخوانم(خنده).
* به مطالبی که در رسانهها درج میشود اهمیت میدهید؟
- تمام دنیا به یک شکل است و یکی خوب و دیگری بد مینویسد. کاری نمیتوانیم انجام بدهیم و باید کارخودمان را پیگیری کنیم. من آدم بدی نیستم و بازیکنانم هم بد نیستند. صد در صد تلاشمان را برای موفقیت انجام میدهیم اما گاهی هم اشتباهی رخ میدهد و شوت گل نمیشود.
* در خصوص مبالغ پرداختی در ایران اطلاع دارید؟
- تقریبا میدانم به چه صورت است.
* نظر شما در این مورد چگونه است؟
- اگر بخواهید با اروپا مقاسیه کنید، هیچ است. مبالغ پرداختی در ایران متوسط اما خوب است. البته اینجا مردم کمی حسود هم هستند. نباید به کسی که قراردادش زیاد است حسادت کرد. باید مانند اینها وارد زمین شوید و گل بزنید و پس از آن کلی پول هم دریافت کنید. خیلی آسان است که بگویید من هم میتوانم یا میخواهم جای آن باشم. اما باید وارد میدان شود و تمرین کرده و آسیب هم ببیند.
* آیا ایران راهی المپیک میشویم؟
- اگر کامل باشیم حتما راهی المپیک میشویم. به کیفتی بازیکنان ایران شکی ندارم اما به کمی هماهنگی نیاز داریم.
* به عنوان آخرین سوال حضورتان در مهرام را چگونه ارزیابی میکنید؟
- حضورم در مهرام به عنوان سرمربی هم برای خودم و هم برای تیم ملی خوب است چرا که میتوانم به بسکتبالیستهای ایران نزدیکتر باشم و به خوبی آنها را حس کنم. ضمن اینکه چنین امری به نفع تیم ملی هم خواهد بود.
نظر شما