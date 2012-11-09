زیرگذر قلعه سر نکا آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله کاظمی افزود: یکی از اهداف مهم و اجرایی این اداره کل در سطح محورهای ارتباطی مازندران، ایمن سازی و افزایش ضریب ایمنی محورها است.

وی افزود: در راستای مصوبات دور دوم سفر دولت، مبنی بر احداث 20 زیرگذر در سطح محورهای استان این اداره کل اقدامات گسترده ای را در دست اجرا دارد.

کاظمی به عملیات اجرایی احداث زیرگذر قلعه سر اشاره و تصریح کرد: زیرگذر قلعه سر شهرستان نکا با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات جانی در این محور با صرف اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیون ریال به اجرا در آمد.



بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوشهر



رئیس اداره راه و شهرسازی نوشهر، از اتمام بهسازی و آسفالت محور روستایی ناصرآباد چتن این شهرستان به طول هشت کیلومتر با اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیون ریال خبر داد.



عطا الله احمدی زاده افزود: شهرستان نوشهر به لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب، ساحلی بودن و وجود جنگل های انبوه، روستاها و مناطق ییلاقی خوش آب و هوا همواره یکی از نقاط مستعد جهت جذب گردشگر محسوب شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی نوشهر افزود: با بهسازی و آسفالت محور روستایی فوق بیش از 200 خانوار منطقه از نعمت راه ایمن و استاندارد بهره مند شدند.

آغاز خرید تضمینی گندم کشاورزان



رضا عظیمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر توجه به تدابیر مدیریتی اظهار داشت: از آنجایی که مراکز خدمات جهاد کشاورزی خاکریز اول بخش کشاورزی هستند، می توانند مشکلات و خواسته های کشاورزان را در سطح دهستان رفع کنند.

وی از قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان به قرار هر کیلو 650 تومان خبر داد و با بیان اینکه ارتقای محصولات اساسی از قبیل غلات، علوفه، دانه های روغنی را باید در دستور کار قرار داد، بر اهمیت کشت مجدد و پاییزه تأکید کرد.









