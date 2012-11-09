به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه با مسئولیت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با مشارکت خانه کاریکاتور در سال ٩٠ در سطح بین‌المللی با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار و آثار افراد برگزیده به صورت کتابچه‌ای چاپ شده است.

این آثار توسط اساتید و کارشناسان داخلی و خارجی مورد داوری قرار گرفته‌اند که در پایان جشنواره، ۳ نفر اول مسابقه به ترتیب مهدی محمّدی روزبهانی از ایران، ناصر مقدم از ایران و فلورین دوروکی کری‌ هانا از رومانی بودند و ۷ نفر بعدی به ترتیب یوگوسلاو ویلاهوییچ از صربستان، اولکسی استوفسکی از اوکراین، پائولو دالپونته از ایتالیا، سامان احمدی از ایران، شوکت یالاز از ترکیه، شهرام رضایی از ایران و والنتین دروژنین از روسیه بودند.

هدف از برگزاری این مسابقه کمک به ایجاد فضایی زیباتر از نظر بصری و مفهومی در کتابخانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت هنری هنرمندان عنوان شده که هم قابلیت ارتباط با عموم مخاطبان و هم پیام‌رسانی فراگیر را داراست.

این نمایشگاه ١١٠ اثر برگزیده از این مسابقه را معرض دید عموم قرار می‌دهد.علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه

روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ٩ تا ٢١ به فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند.