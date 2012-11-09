عزم آموزش و پرورش مازندران در به صفر رساندن آمار بیسوادی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت بقایی اظهار داشت: با بهره مندی از منویات رهبری و رهنمودهای وزیر آموزش و پرورش، شاهد تحقق فرامین مقام معظم رهبری در به صفر رساندن بیسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در استان خواهیم بود.



وی افزود: ماموریت اصلی این معاونت با سواد کردن سنین 10 تا 49 سال بوده که سرانه باسوادکردن هر فرد 360 هزار تومان است.



بقایی اظهار داشت: فراگیری علم و سواد مقدمه توسعه و اقتدار ملی هر کشور بوده و تا زمانی که مردم باسواد نشوند توسعه پایدار به صورت کامل دست یافتنی نخواهد بود.

تشویق دانش آموزان به کتابخوانی

منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران در بازدید از مدارس ابتدایی قائم شهر اظهار داشت: اسلام دینی عالم گیر بوده و با کتاب و کتابت عجین شده است.

وی افزود: برای داشتن جامعه ای کتاب خوان باید شرایط فراهم کرد که کودکان با احساس آزادی از خردسالی تا بزرگسالی همواره و در همه جا با محیطی سرشار از کتاب و فضایی شوق انگیز برای مطالعه روبرو باشند.



موحدی گفت: وقتی کودکان شادمانی را در کتاب کشف کنند دید خوبی نسبت به آن پیدا خواهند کرد و بیشتر مواقع موجب درک ارزش کتاب و ایجاد عادت به مطالعه می شود.

آغاز جشنواره علمی پژوهشی علوم تجربی و حرفه و فن



نخستین جشنواره مسابقات علمی، عملی و پژوهشی دروس علوم تجربی و حرفه و فن با حضور 82 هزار دانش آموز دوره راهنمایی مازندران آغاز شد.



این جشنواره در دروس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی و حرفه و فن پایه سوم راهنمایی، با هدف تعمیق و گسترش مفاهیم آموزشی با تأکید بر بهره گیری بهینه از منابع جهت ایجاد رقابت سالم و سازنده، رشد و گسترش روحیه مشارکت، همدلی در راستای باور ملّی ما می توانیم در بین دانش آموزان به مرحله اجرا در می آید.



