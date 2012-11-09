  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

حجت الاسلام باقری:

هدف مبلغان تنها گریاندن مردم در محرم نباشد

هدف مبلغان تنها گریاندن مردم در محرم نباشد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: امام جمعه علی آبادکتول با اشاره به درپیش بودن ایام ماه محرم تاکید کرد: هیئت های مذهبی و مبلغان وظیفه دارند تا واقعیتهای عاشورا و کربلا را برای مردم بازگو کنند و هدفشان فقط گریاندن مردم نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین باقری صبح جمعه در گردهمایی هیئت های مذهبی شهرستان افزود: ماه محرم ماه خون و قیام است که اسالم را زنده نگه داشته است.

وی اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) و وقایع کربلا نه تنها از یاد و خاطره شیعیان محو نمی شود بلکه هر ساله پررنگتر نیز می شود.

وی عنوان کرد: بیش از 200 هیئت مذهبی اعم از مردمی و دانش آموزی در شهرستان فعالیت دارند که نقش بسزایی در اشارعه درست فرهنگ عاشورایی خواهند داشت.

یه گزارش مهر، این گردهمایی با حضور مسئولان هیئت های مذهبی، کانون مداحان، هیئت امنای مساجد بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر مراسمهای عزاداری سالار شهیدان برگزار شد.

کد مطلب 1739162

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها