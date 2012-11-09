هدف مبلغان تنها گریاندن مردم در محرم نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین باقری صبح جمعه در گردهمایی هیئت های مذهبی شهرستان افزود: ماه محرم ماه خون و قیام است که اسالم را زنده نگه داشته است.

وی اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) و وقایع کربلا نه تنها از یاد و خاطره شیعیان محو نمی شود بلکه هر ساله پررنگتر نیز می شود.

وی عنوان کرد: بیش از 200 هیئت مذهبی اعم از مردمی و دانش آموزی در شهرستان فعالیت دارند که نقش بسزایی در اشارعه درست فرهنگ عاشورایی خواهند داشت.

یه گزارش مهر، این گردهمایی با حضور مسئولان هیئت های مذهبی، کانون مداحان، هیئت امنای مساجد بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر مراسمهای عزاداری سالار شهیدان برگزار شد.