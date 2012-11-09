  1. استانها
حجت‌الاسلام طائب:

شهدا با نثار جان خود برندگان واقعی هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس قرارگاه عمار گفت: شهدا با نثار جان خود برندگان واقعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب صبح جمعه در آئین یادواره هفت شهید محله پایگاه مقاومت علی‌بن‌ابی‌طالب دیر به جایگاه رفیع شهدا اشاره کرد و اظهار داشت: شهدا از گروه احیاء یرزقون هستند که با فروش جان خود برنده واقعی هستند.

وی در ادامه به کار بزرگ شهدا اشاره کرد و افزود: جانی با ارزش‌تر و قیمتی‌تراست که خدا خریدار آن باشد و در مقابل آن بهشت به آن داده شود که به اندازه زمین و آسمان‌ها باشد و آن جان شهدا است.

رئیس قرارگاه عمار اضافه کرد: شهدا از این گروه انسان‌هایی هستند که با فروش جان خود برنده واقعی بودند و زندگان روزی دار که پرونده آنان به خوبی وحیات طیبه برای همیشه باز است.

وی ادامه داد: در دوران هشت سال جنگ ایران به تنهایی در مقابل دنیای استکبار ایستاد و این استقامت‌ها ناشی از قدرت حضرت امام(ره) به پشتوانه یاران و ایثارگران و شهدا بود.

درماندگی استکبار جهانی در سوریه حاصل ایستادگی شهداست

حجت‌الاسلام طائب خاطرنشان ساخت: استکبار جهانی که اکنون در کشور سوریه گیر کرده و سردرگم شده به برکت ایستادگی شهدا در مقابل آن است.

احمدی، دبیراین یادواره نیز ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در این مراسم معنوی گفت: یاد و خاطره شهدا باید همیشه گرامی داشته شود و نگذاریم شهدا به فراموشی سپرده شوند.

در این برنامه معنوی سیدمحسن بنی فاطمه یکی از مداحان اهل بیت به مداحی و روضه خوانی پرداخت و در پایان از خانواده معظم شهدا جفاکش، امینی، سلمانی، سیاهبخش، مقاتلی، بحرینی و خلیلی با لوح تقدیر قدردانی شد

یادواره هفت شهید محله پایگاه مقاومت علی بن ابی طالب با حضور خانواده معظم شهدا، امام جمعه دیر، فرمانداردیر، مسئولان و اقشار مختلف مردم در محل شهدای گمنام شهر دیر برگزار شد.

