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۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

صبح جمعه/

منطقه "پتکوئیه" در شهرستان حاجی آباد دو بار لرزید

منطقه "پتکوئیه" در شهرستان حاجی آباد دو بار لرزید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: منطقه "پتکوئیه" در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان صبح جمعه دو بار لرزید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو زمین لرزه بامداد و صبح جمعه منطقه پتکوئیه در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان را لرزاند.

نخستین زلزله در این منطقه در ساعت 9 دقیقه بامداد روز جمعه با بزرگی 3.7 ریشتر در عمق 9 کیلومتری به وقوع پیوست و دومین زمین لرزه نیز در ساعت 8:46 صبح امروز به بزرگی 3.4 ریشتر و در عمق 31 کیلومتری واقع شد.

حسین رنجبر مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص خسارات این دو زمین لرزه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مرکز وقوع این زمین لرزه ها کمی از مناطق مسکونی دور بوده و قدرت زمین لرزه ها نیز کمتر از چهار ریشتر بوده است، خوشبختانه این دو زمین لرزه خسارتی به همراه نداشته است.

کد مطلب 1739206

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