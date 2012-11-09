مقاومت و پایداری خاندان امام حسین(ع) به مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین(ع)، گفت: تداوم مکتب به برکت برگزاری مجالس عزاداری امام حسین(ع) است.

وی ادامه داد: اینکه کشور و ملت ایران قبل از همه در مقابل ستمگران ایستادگی کردند به دلیل داشتن الگویی همچون امام حسین(ع) است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه باید از تمام توان و قوا برای استقبال از این مراسم عزاداری اقدام کنیم، تاکید کرد: عزاداری امام حسین(ع) را باید زنده نگه داریم و در این راه از هیچگونه تلاشی کوتاهی نکنیم.

آیت الله ایمانی یادآور شد: دشمنان اسلام زمانیکه نقش امام حسین(ع) و عزاداری این بزرگوار را در میان ملت ما دیده به فکر جلوگیری از برگزاری آن افتادند و زمانیکه از این کار نتیجه نگرفتند می خواهند از طریق انحراف نقش اینگونه مباحث را کم رنگ کنند.

وی تصریح کرد: باید مراقب بود که در این مراسم ها انحرافی ایجاد نشود و همگان توجه داشته باشند که ما در فضای کنونی نیاز شدید به گفتن واقعیت ها و مقاومت های این خاندان داریم.

عشق و زیبایی باید در داخل خانه و خانواده باشد

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز خانواده نیز، گفت: خانواده مقدس ترین نهاد یک جامعه بشری است که باید توجه ویژه ای به آن شود.

آیت الله ایمانی افزود: خانواده از آغاز در اسلام مقدس بوده تا اینکه رسیدیم به این تمدن مادی غربی که در این تمدن و در کشور های غربی همه چیز انسان به بازی گرفته شد و در خانواده نیز بی بند و باری حاکم شد.

وی تصریح کرد: زمانیکه خانواده قداست خود را از دست می دهد به معنی ویرانی جامعه بشری است که این بحث در تمدن غربی شکل گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه باید توجه داشت که عشق و علاقه های داخل خانواده به خیابان کشیده نشود، گفت: امروز متاسفانه ما در داخل کشور به دلیل برخی از مباحث دنباله رو غربی ها شده ایم و در خیابان ها مناظری را مشاهده می کنیم که باعث آلوده شدن دختران و پسران جامعه می شود.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: نخبگان و فرهیختگان جامعه باید تلاش کنند که با برنامه ریزی مناسب عشق و زیبایی را به داخل خانواده ها به وجود آید.