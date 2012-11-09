بازنشستگان نباید به گوشه ای رانده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ رسول رضایی ظهر جمعه که در خطبه های نماز جمعه گرگان سخن می گفت، افزود: بازنشستگان و کسانی که بیش از 30 سال عمر خود را وقت خدمت کرده اند، حق زیادی دارند و نباید به حال خود رها شوند.

وی اظهار داشت: هر چند انسان بازنشستگی ندارد و همواره باید راه ترقی و حرکت را طی کند و باید از تجربیات بازنشستگان که کوله باری از اندوخته دارند، استفاده کنیم.

وی با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: باید به خانواده احترام کنیم و نباید مانند بیگانه های با آنها رفتار شود.

حجت الاسلام رضایی با گرامیداشت ارتحال مفسر بزرگ علامه سیدمحمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بیان داشت: این مفسر بزرگ با این تفسیر زحمات زیادی بخرج داده و المیزان یک تفسیر ممتاز است.

امام جمعه موقت گرگان در بخشی از خطبه دوم نمازجمعه این هفته گرگان به مناسبت 20 آبان مصادف با 25 ذی الحجه اشاره کرد و گفت: با بیمار شدن امام حسن و امام حسین (ع)، و روزه گرفتن حضرت فاطمه (س) و اهدا کردن افطار به فقرا، سوره مبارکه ای در شآن اهل بیت (ع) نازل شد.

وی عنوان کرد: اگر انسان خدمت خالصانه ای برای خدا انجام دهد، خدواند پاداش فراوانی به او می دهد ولی وقتی مردم بخواهند با منت به دیگران کمک کنند در واقع این عمل فاقد ارزش است.