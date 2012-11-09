تلاش پرز برای همسو کردن پوتین با سیاستهای تل آویو؛ از ایران تا صلح با فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Prensa Latina، "شیمون پرز" پس از دیدار با "ولادیمیر پوتین" در کاخ کرملین در مسکو تاکید کرد: روسیه نقش حیاتی را در حل بحران سوریه و مناقشات خاورمیانه دارد.

پرز همچنین در مراسم افتتاح موزه ای در مسکو برای گرامیداشت قربانیان آتش سوزی نازیها شرکت کرد.

پرز گفت: مطمئنم که روسیه نه تنها قادر به ایفای نقش بسیار بزرگ در توقف خشونت ها در سوریه بوده بلکه نقش حیاتی را در کل منطقه ایفا می کند.

پوتین نیز به نوبه خود بر لزوم انجام هرچه سریعتر گفتگوها برای حل مناقشات خاورمیانه تاکید کرد و مذاکره را تنها روش ممکن برای حل مناقشات موجود خواند.

پرز هشدار داد: با بدتر شدن اوضاع سوریه، اسرائیل در زمان لزوم از مواضع خود دفاع می کند، همانطور که در گذشته این کار را انجام داده و گزینه دیگری وجود ندارد.

پوتین همچنین در گفتگو با خبرنگاران محور مذاکرات خود با پرز را بحران سوریه، مناقشات موجود در منطقه میان فلسطینیان و اسرائیل و همکاری مسکو و تل آویو در زمینه حمل و نقل برشمرد.

ترند نیز در همین رابطه به اظهارات پرز خطاب به پوتین و اوباما می نویسد: بیشتر مسئولیت برقراری صلح در خاورمیانه به دوش شما رهبر روسیه و اوباما است.

رئیس رژیم صهیونیستی خطاب به پوتین گفت: معتقدم که شما وظیفه ای دارید و آن توقف خونریزی و کشتار و آوردن صلح و امنیت به منطقه خاورمیانه است، پس انجام دهید زیرا فرصت در حال تمام شدن است.

پرز در این دیدار با بی اعتنایی به کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش برای تحت فشار قرار دادن روسیه در قبال ایران ادعا کرد: هیچ کدام از ما از ایران متنفر نیستیم، بلکه تنها می خواهیم که یک منطقه عاری از سلاح هسته ای داشته باشیم.

این اظهارات درحالیست که رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته ای تهدیدی اصلی برای امنیت جهان به شمار می رود و درحقیقت انجام موفق کلیه آزمایشها بر روی سیستم ها و تجهیزات اصلی رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر در یکسال گذشته و تایید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تا بدان حد خشم مقامات این رژیم را برانگیخته که باعث شده تا پرز درباره برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان جوسازی کند.

رژیم صهیونیستی تنها دارنده تسلیحات هسته ای در خاورمیانه بوده اما در عین حال از امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای امتناع ورزیده است.

در همین حال مجله گینس که در مسائل دفاعی تحقیقات تخصصی انجام می دهد، در گزارشی اعلام کرد: با توجه به پژوهش کارشناسان اسرائیل دارای 100 تا 300 کلاهک هسته ای است.

در این گزارش آمده است: با این تعداد کلاهک هسته ای، رژیم اسرائیل ششمین دارنده تسلیحات هسته ای در جهان است.

رژیم صهیونیستی به سبب داشتن تعداد زیادی کلاهک هسته ای و عدم امضای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، تهدید اصلی برای امنیت جهان و خطر بزرگ برای منطقه خاورمیانه به شمار می رود، اما خواستار فشار بر کشورهای امضا کننده این معاهده از جمله جمهوری اسلامی ایران است.