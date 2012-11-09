به گزارش خبرنگار مهر، مناظره علی مطهری و علی اصغر زارعی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا برگزار شد، محور این مناظره طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس بود.

در ابتدای این برنامه مجری در خصوص هدف از طرح سوال از رئیس جمهور پرسید که مطهری در پاسخ گفت: این طرح نباید به صورت تابو شناخته شود.در مورد سوال از رئیس جمهور حساسیت بیشتری وجود دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: نماینده مجلس باید پاسخگو باشد در قبال مردم و از حقوق آنها دفاع کند. باید به عنوان رابط میان ملت و دولت، این سئوال را مطرح کرده و پاسخش را بگیرد . به نظر من باعث می شود یک تخلیه روانی در جامعه صورت گیرد و این، یک سوپاپ اطمینان است. در این مسیر، طبعآً راه حل هایی ایجاد می شود.



زارعی نیز به عنوان مخالف سوال از رئیس جمهور در خصوص سوال از رئیس جمهور در دوره هشتم مجلس گفت: که این جزء افتخارات جریان اصولگرایی است که آنقدر شفاف و با فضای باز، باعث سئوال از رییس جمهور شده اند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: در دولت های قبلی کمتر چنین فضایی وجود داشت، حتی وقتی که دولت و مجلس با هم همسو بودند. این که می گویند امروز طرح سئوال می کنیم یا فردا ، باعث مشکل می شود. دفعه قبلی هم می گفتیم که طرح سئوال نه اینکه فایده ای ندارد، بلکه نفعی هم ندارد. قرار هم نیست هر سئوالی کردیم، جوابی بگیریم و همه هم قانع شوند.



در ادامه این مناظره مطهری با بیان اینکه برخلاف نظر آقای زارعی، سئوال مجلس هشتم از رییس جمهور مفید بود و بسیار برکات داشت گفت: در دوره قبل آنجا ما ده سئوال مطرح کردیم که در مجموع، آقای احمدی نژاد اعتراف کردند که در ۵ مورد قوانین را رعایت کردند و خیلی موارد هم جواب ندادند. مثلاً ایشان گفتند که اگر طرحی توسط مجمع تصویب شود آن را اجرا نمی کند، این باعث می شود مردم حقیقت را بدانند.



وی افزود: وزیر اقتصاد گفت که از نظرحقوقی نباید در مورد مسائل ارزی پاسخگو باشد و نمی تواند پاسخگو باشد و آقای وزیرهم نشانی آقای رییس جمهور را می دادند. طبیعی است که ذهن نمایندگان به طرح سئوال از رییس جمهور برود.

مطهری تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت ارز در شهریور ماه، خیلی بالا گرفت و باعث کاهش ارزش پول ما شد و این به این معنی است که دارایی مردم تقسیم بر سه شد. طبیعی است که این سئوال را ما مطرح کنیم.ما می خواهیم بدانیم این ماجرا صرفاً آثار تحریم هاست یا تعلل ها و سوء تدبیرها هم هست؟

مطهری گفت: مردم باید در جریان امور قرار بگیرند ، وقتی شما مشکلات را برایشان می گویید مردم بهتر همکاری می کنند.



بعد از صحبت های مطهری زارعی در پاسخ به وی اظهار داشت: هیات رییسه در موضوع سوال از رئیس جمهور خوب عمل نکرده و اعلام وصول عجولانه بوده و مطابق آیین نامه هم هیات رییسه نباید این کار را می کرد.

وی در ادامه افزود: برخی در مجلس می گویند ۱۵ درصد تحریم است بقیه اش سوء مدیریت و شاید دولت هم بگوید نه همه مشکلات ازتحریم است. آیا این ادبیات به نفع مردم است؟ دیدیم که رییس جمهور، مصاحبه ای کرد و فردا چه بلایی سر بازار آمد؟ آیا مردم سود کردند؟ مردم می دانند ووضع اقتصادی را می بینند و صدای دشمن را می شنوندآنچه که مهم است این است که نباید شرایط را برای مردم سخت تر کنیم.



این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: وقتی سوال درمجلس مطرح شود بر اساس تجربه دوره قبل کدورتها بیشترمی شود پس اگر ما می خواهیم کشوررا با هم اداره کنیم نباید به صورت هم چنگ بزنیم وهمدیگر را ناراحت کنیم و حال همدیگر را بگیریم.

زارعی افزود: می توان انتقادات را گفت. ما معتقدیم راههای دیگری هم وجود دارد. مجلس و دولت کمیته های مشترکی تشکیل دادند تا مشکلات حل شود.مگر بد شد؟ اما نمی خواهیم مشکلات بیشتر شود و مردم اذیت شوند.

مطهری نیز در پاسخ به اظهارات زارعی گفت: من این صحبت ایشان را قبول ندارم که ما تشکیک داریم در این قضیه. اگر ایرادی به هیات رییسه وارد باشد این است که چرا هیات رییسه پس از یک هفته، پاسخ نماینده رییس جمهور، باز هم پس گرفتن امضاها را قبول کرد.

این عضو فراکسیون رهروان ولایت ادامه داد: صریح آئین نامه است که این کار غیرقانونی است. یعنی پس از یک هفته، امکان لغو سئوال وجود ندارد. ما می دانستیم که استاندارها پس از ابلاغ سئوال، به نمایندگان فشار می آورند، هیات رییسه اما ارفاق کرده به دوستان، باز هم پس گرفتن امضاها را قبول کردند و باز هم از حدنصاب نیافتادند.اگر ایرادی به هیات رئیسه وارد باشد این است که چرا هیات رئیسه پس از یک هفته از طرح سئوال از نماینده رئیس جمهور، سئوال را در جلسه علنی مطرح نکرد.



مطهری خطاب به زارعی گفت: یک انتقادی که به اقای زارعی و دوستانشان دارم، این دوستان می توانند توصیه کنند که امضاها را پس بگیرند اما اینکه بیایند نظرشان از صحبت های رهبری را به رهبری نسبت دهند کار درستی نیست.

در ادامه این مناظره زارعی در پاسخ به مطهری افزود:هیات رییسه اعلام کرد تا یکشنبه هفته کاری، می توان امضاها را پس گرفت در تاریخ ۳۰ مهرکه سوال از هیات رییسه به کمیسیون رفت.۴۰ نفر از نمایندگان که طرح سوال را امضا کرده بودند، امضا خود را پس گرفته بودند.

وی در ادامه افزود: آقای نجابت به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت جلسه کمیسیون رسمیت ندارد اما رییس کمیسیون در پاسخ به وی گفت: به هیات رییسه بگویید.

زارعی اظهار داشت: بعد از اینکه موضوع را به آقای باهنرمنتقل کردیم وی گفت که عیب ندارد حالا که نمایندگان دولت امدند جلسه را تعطیل نکنید با صحبت هایی که شد نوسانات بازار کم شد.

زارعی با بیان اینکه ما در حد نصاب رسیدن و اعلام وصول سوال از رئیس جمهور تشکیک داریم گفت: اعلام وصول سوال از رئیس جمهور عجولانه بوده است و هیات رئیسه در این خصوص درست عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه آیا این سوال در وضعیت فعلی به مصلحت است یا خیر؟، گفت: انگیزه دانستن مردم از موضوعات خوب است ما می دانیم تحریم و حتی سوءمدیریت وجود دارد خود ما نیز به برخی اقدامات انتقاد داریم.

زارعی اظهار داشت: اگر قبول داریم که در یک جنگ تمام عیار هستیم باید الزامات آن را انجام دهیم

مطهری در پاسخ به برخی ادعاهای زارعی مبنی بر تخلف صورت گرفته در سوال از رئیس جمهورگفت: ایشان می گویند برخی امضاها برای سه ماه قبل بودهدر حالی که اطلاعات ایشان کامل نیست و ما شنیده بودیم که معاون پارلمانی دولت برخی امضاها را پس گرفته بودند.

وی در ادام افزود: یک مسئله ای که مشکل اساسی در بین برخی ما اصولگرایان است. نوع برداشتی است که ما از اصل ولایت فقیه داریم. به جای تبعیت از ولایت فقیه داریم نیت خوانی می کنیم. که نیت خوانی بر اساس نظر و منفعت شخصی است. در حالیکه ایشان می گویند من حرف پنهانی ندارم. یک نماینده گفته، رهبری مخالف سئوال هستند اما مصلحت نمی دانند بگویند، ما هم می توانیم بگوییم ایشان موافق طرح سئوال هستند اما مصلحت نمی دانند بگویند!

مطهری گفت: درباره اصل ولایت قفیه، اگر مردم تصور کنند اصل ولایت فقیه همان تصوری است که شما دارید، واقعاً پاسخ قانع کننده ای در آن دنیا دارید؟ ما داریم با اصل نظام بازی می کنیم.

زارعی در پاسخ به مطهری گفت:من صحبت های ایشان را اصلاً تایید نمی کنم. اگر شما به سئوال مجلس هشتم رجوع کنید که ما در کمال ادب سئوال کردیم. برخی می گفتند مثل خودش و با ادبیات خودش جواب می دادید من گفتم که ما باید احترام رییس جمهور را حفظ کنیم اینکه ایشان حفظ نکردند بحث دیگری است.

مطهری اینکه اقای زارعی می گویند که به هیچ وجه نقل قول از رهبری نکردند اشتباه است، بارها پس گیرندگان امضا آمدند پیش ما و گفتند که به ما گفتند ما نقل قول خصوصی داریم که رهبری در این مورد مخالفند و بعد گفتند برداشت ما از سخنان رهبری این بوده.این روش درستی نیست.

مطهری اظهار داشت:رهبری تاکید دارند که من دخالت نمی کنم اما این دوستان ما از یک کلام ایشان، هزار چیز معنی می کنند که درست نیست.

زارعی در پاسخ به وی گفت: ما نگفتیم رهبری این حرفها را زدند، ما گفتیم رهبری در مورد اختلاف نظر صحبت کردند ، گفتند نباید سوال دستمایه رسانه های بیگانه شوددقیقا مصداق این طرح است. اتفاقات نباید باعث هیاهوی رسانه های بیگانه شود. شما ببینید این طرح سئوال باعث چه هیاهو و سوءاستفاده ای شده است؟ ما چه کسانی را خوشحال می کنیم. ما الان در شرایطی هستیم که باید اختلافات را حل کنیم. آقای مطهری گفتند اگر نمی شود طرح سئوال را مطرح کرد باید مجلس را تعطیل کرد، یعنی چه؟ یعنی باید مجلس های قبلی که این کار را نکردند هم تعطیل می کردیم؟! این توهین به مجلس است.

وی تصریح کرد: الان یک رقابت سیاسی است، ما داریم با استدلال صحبت می کنیم. ما صحبت های رهبری را "نص" می دانیم.



مطهری در پاسخ به این سوال که آیا این سوال یک نوع تسویه حساب شخصی یا سیاسی است؟ گفت: اتفاقا اگر شما نگاهی به این قضیه بیاندازید، می بینید که عمدتا نماینده هایی که امضا کردند سیاسی نیستند و نماینده شهرستان ها هستند.

وی گفت: اینکه می گویند من گفتم مجالس قبلی هم باید تعطیل می شد، چه ربطی دارد؟ خب تاحالا ما مگر همچین دولتی نداشتیم، دولتی که بگوید ما قانون را قانون نمی دانیم و اجرا نمی کنیم و دهها مورد قانون گریزی باشد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت اظهار داشت: می گویند اختلافات را علنی نکنید، مگر ما اختلاف داریم؟ یک جاهایی قانون اجرا نشده و ما باید سئوال کنیم از وزیر یا استیضاح کنیم. مگه ما سر نظام با هم اختلاف داریم، همه قبول دارند نظام را.ما می گوییم شما قانون را اجرا نکردید بیایید توضیح بدهید. چرا اینقدر می ترسیم؟ چرا انقدر نظام را یک موجود متزلزل می دانیم؟ نظام خیلی محکم است ، همه اصل انقلاب را قبول دارند، با یک پاسخ از رییس جمهور که نظام متزلزل می شود، بشینیم در پستو مشکلات را حل کنیم، خب شما که رییس جمهور را می شناسید اصلا گوش نمی کند به حرف کسی.

زارعی درپاسخ به مطهری گفت: وزیران درچندین جلسه غیر علنی دراین باره توضیح دادند.اصلاً فرض کنیم رییس جمهور آمد و گفت من مقصرم یا مجلس گفت ما قانع نشدیم و برود به قوه قضاییه، آیا مشکلی حل می شود؟ بدتر از این قرار است انجام شود؟ چه‌کسی گفته با طرح سئوال مشکل حل می شود، این چه ادبیاتی است شما دارید؟ در پستو حل کردن مشکلات یعنی؟ این چه وضع صحبت کردن است؟ پستو شامل آنهایی است که موضوع دانشگاه آزاد را در پستو حل کردند.

مطهری در پاسخ به اظهارات زارعی گفت:این طرح باعث می شود دولت دقیق تر عمل کندو مردم بفهمند مجلس یک موجود منفعل نیست. طرح سئوال در اینکه دولت را در ریل قانون قرار دهد موثر است. جناب آقای زارعی می فرمایند ما چه کردیم در مقابل دولت؟ همین چند روز پیش، فوریت عدم اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، در شرایط بد کشور را تصویب کردیم. باید بگذاریم ثباتی در بازار ارز انجام شود و بعد این کار را کرد.

زارعی خطاب به مطهری افزود: مابا کار قانونی مخالف نیستیم ما حرفمان این است که مصلحت نیست، فقط یک سری محدود از دوستان ما در مجلس فکر می کنند مشکلی پیش می آید، چطور چنین فکر می کنید؟ رزق و روزی مردم پس از سخنرانی رییس جمهور بدتر نشد؟



نکته دوم ، حواشی سئوال است که مهم است نه خود سوال، من صحبت های یکی از دوستان را می خوانم که گفته اند "این دفعه دیگه اون دفعه نیست". یعنی این کت درآوردن وخود را آماده کردن برای دعوا.و حواشی این است ما چه برداشتی کنیم؟ ضمن اینکه فرمایش رهبری رانصیحت قلمداد نمی کنیم ، برداشت ما با آقای مطهری متفاوت است.

مطهری در پاسخ به این سوال که درجلسه سوال از رییس جمهوربه چه نکاتی باید توجه کنیم که سوژه ساز برای دشمنان نشود؟ گفت: اول درپاسخ به آقای زارعی چند نکته بگویم ،این تعامل با دولت که ایشان می فرمایند ، ما از این تعامل چه خیری دیدیم؟ مگر در قانون هدفمندی با چه خیری دیدیم؟ اینها استاد تعامل و جوشکاری هستند، مجلس می آید کار می کند بعد رییس جمهور می گوید دست مرا باز بگذارید ، و بگذارید من کار خودم را بکنم. خوب؛ دولت درهدفمندی به مصوبه عمل نکرد و سهم تولید را نداد و گرانی ایجاد شد و این نتیجه تعامل دوستان با دولت شد. تعامل مورد نظر رهبری بر اساس قانون است نه تعامل بر اساس بی قانونی.

مطهری افزود: می گویند سخنان رییس جمهور درجلسه ممکن است تنش زا باشد، فرض کنید می گویند فلان نهاد مقصر است، خب باید رسیدگی شود چرا باید بترسیم. یا اینکه باید بگوییم چون ایشان آدم جسوری است نباید سئوال کنیم و باید عقب نشینی کنیم، این خیلی حرف بدی است؟ بعد می گویند دارید حاشیه درست می کنید، چه کسی حاشیه درست می کند؟

این طراح سئوال از رئیس جمهور گفت: ما می خواهیم بگوییم مجلس مستقل است اما آقایان می خواهند بگویند مجلس دکور است، ما داریم یک نمایش دموکراسی می دهیم، همه چیز را از رهبری می پرسیم و بعد عمل می کنیم، اصلاً مجلسی نیست همه چیز را باید سئوال کرد. این کار ضربه به رهبری و نظام است.

وی افزود: سوال از رییس جمهورسیاسی نیست و کاملا اقتصادی و تخصصی است و فکر نمی کنم آشوب ایجاد کند ما به سوال کنندگان گفتیم هیچ کس حق ندارد جنجال به پا کند و رییس جمهور را تحریک کند، حالا این که رییس جمهور چطور پاسخ دهد دست ما نیست.

زارعی درادامه صحبت های مطهری گفت: ما داریم قانع می شویم به تبعات منفی، سئوال باید یک نفعی در سفره مردم داشته باشد، اما ندارد. از عمر دولت هم که چیزی نمانده. جلسه ای هم دیگر با دولت نداریم، چون همه پل ها خراب شده است و همه علیه هم صحبت می کنند. این رفتار قابل قبول نیست. دوستان منافع ملی را در نظر بگیرند.