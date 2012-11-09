اختلاف افکنی در نظام اسلامی از دسیسه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان و دانشجویان در روز 13 آبان و تبیین دوباره موضع نظام اسلامی در برابر مستکبران عنوان کرد: رهبر انقلاب در بیانات خود پیروزی تفکر اسلامی بر تفکر مستکبران غربی را اعلام و بن بست افکار استکبارستیزان را به مردم دنیا گوشزد کردند.

وی در ادامه با یادآوری موضع رهبر انقلاب در برابر اختلاف و تفرقه بین مسئولین با یکدیگر، مردم با مسئولین و نیز اختلاف مردم با همدیگر، اظهار داشت: یکی از راه هایی که دشمنان برای از بین بردن عظمت انقلاب و کاهش قدرت نظام جمهوری اسلامی به کار می گیرند، اختلاف اندازی و تفرقه افکنی در جامعه است.

حجت الاسلام یعقوبی با اعلام اینکه مطابق فرموده رهبری هر کسی تا زمان انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است، افزود: مسئولین با کنارگذاشتن اختلافات، برای خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور، تلاش خود را مضاعف کنند.

اختلاط زن و مرد مهمترین عامل فروپاشی بنیان خانواده

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز نزول سوره "انسان" و یا "هل اتی" در شان اهل بیت پیامبر اکرم(ص) و روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و گفت: دین اسلام همواره برای خانواده و جایگاه آن در اجتماع اهمیت فوق العاده ای قائل بوده است.

خطیب نماز جمعه بجنورد با استناد به فرموده رهبری در مورد جایگاه زن در خانواده، ‏اظهار داشت: بنا به بیانات رهبر انقلاب، دو عامل تزلزل بنیان خانواده و در نهایت فروپاشی آن، تفسیر غلط از زن و جایگاه وی و نیز اختلاط زن و مرد در محیط های مختلف است.

وی تفکر تشابه زن و مرد و در نتیجه اختلاط این دو در برخی محیط ها را مهمترین عامل فروپاشی خانواده و یکی از بدبختی های امروز جوامع مختلف ذکر کرد و افزود: متاسفانه این موضوع در کشور ما نیز وجود دارد و لازم است در این زمینه اقدامی مناسب صورت گیرد.

حجت الاسلام یعقوبی با اظهار تاسف از اختلاط بی مورد زن و مرد در محیط های اداری و دانشگاهی کشور تصریح کرد: برای کاهش آسیب ها و استحکام بنیان خانواده، باید نسبت به تفکیک و جداسازی زن و مرد در محیط های مختلط اقدام شود.

انتقال تجربیات به نسل جدید بهترین خدمت بازنشستگان است

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به روز تکریم بازنشستگان عنوان کرد: اسلام برای بازنشستگان و کهنسالان احترام ویژه ای قائل بوده و بر نقش موثر این قشر از جامعه تاکید مستمر کرده است.

وی با یادآوری این نکته که بازنشستگان پس از فراغت از کار در ادارات احساس نکنند که دیگر کاری از آنها ساخته نیست و دوره فعالیت آنها به اتمام رسیده، اظهار داشت: بازنشستگان دنیایی از تجربه و کوله باری از سرمایه 30 ساله به همراه خود دارند که می بایست از این داشته ذی قیمت به نحو احسن استفاده کنند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: بهترین خدمت بازنشستگان انتقال این تجربیات 30 ساله به نسل جوان و جدید جامعه است.