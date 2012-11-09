  استانها
  2. زنجان
۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

امینی:

شبکه‌های تخصصی برای نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور گفت: شبکه‌های تخصصی برای نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود امینی ظهر جمعه در همایش خیرین بیماران کلیوی استان زنجان افزود: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی دولت باید به مرور زمان تصدی گری تمامی کارهای غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند که در این میان سازمانهای مردم نهاد بهترین ارگان برای تحقق این موضوع محسوب می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون در سطح کشور بیش از 17 هزار سازمان مردم نهاد غیر هیئت مذهبی، در کشور وجود دارد که هر یک می توانند مجری و مدیر بخشی از برنامه ها و فعالیت های دولتی باشند.

امینی با بیان اینکه سابقه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد به صد سال گذشته بر می‌گردد افزود:  این اداره کل دو مسولیت نظارت و حمایت را در قبال سازمان های مردم نهاد بر عهده دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته بخش نظارتی آن نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مشاور وزیر و مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور  با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد حاصل آموزه‌های دینی است گفت: از ظرفیت این سازمان‌ها برای توسعه بخش‌های مختلف استفاده می‌شود.

امینی با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم نهاد سرمایه‌های ارزشمندی برای جامعه محسوب می‌شوند، یادآور شد: برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه باید از ظرفیت‌های این سازمان‌ها استفاده شود.

وی  با بیان اینکه باید در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی از ظرفیت‌های سازمان های مردم نهاد استفاده شود، افزود: خدمات مطلوبی از سوی این سازمان‌ها به جامعه ارائه می‌شود.

مشاور وزیر و مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه نظارت و حمایت‌های لازم بر سازمان‌های مردم نهاد از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد افزود: نظارت‌ها در چارچوب اساسنامه سازمان‌های مردم نهاد صورت می‌گیرد.

امینی از برگزاری نشست‌های تخصصی برای سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و گفت: ارائه آموزش‌های لازم به این سازمان از دیگر برنامه‌های وزارت کشور است.

