به گزارش خبرنگار مهر، داوود امینی ظهر جمعه در همایش خیرین بیماران کلیوی استان زنجان افزود: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی دولت باید به مرور زمان تصدی گری تمامی کارهای غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند که در این میان سازمانهای مردم نهاد بهترین ارگان برای تحقق این موضوع محسوب می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون در سطح کشور بیش از 17 هزار سازمان مردم نهاد غیر هیئت مذهبی، در کشور وجود دارد که هر یک می توانند مجری و مدیر بخشی از برنامه ها و فعالیت های دولتی باشند. امینی با بیان اینکه سابقه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد به صد سال گذشته بر می‌گردد افزود: این اداره کل دو مسولیت نظارت و حمایت را در قبال سازمان های مردم نهاد بر عهده دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته بخش نظارتی آن نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. مشاور وزیر و مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد حاصل آموزه‌های دینی است گفت: از ظرفیت این سازمان‌ها برای توسعه بخش‌های مختلف استفاده می‌شود.