وی ادامه داد: هم اکنون در سطح کشور بیش از 17 هزار سازمان مردم نهاد غیر هیئت مذهبی، در کشور وجود دارد که هر یک می توانند مجری و مدیر بخشی از برنامه ها و فعالیت های دولتی باشند.
امینی با بیان اینکه سابقه تشکیل سازمانهای مردم نهاد به صد سال گذشته بر میگردد افزود: این اداره کل دو مسولیت نظارت و حمایت را در قبال سازمان های مردم نهاد بر عهده دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته بخش نظارتی آن نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مشاور وزیر و مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد حاصل آموزههای دینی است گفت: از ظرفیت این سازمانها برای توسعه بخشهای مختلف استفاده میشود.
امینی با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد سرمایههای ارزشمندی برای جامعه محسوب میشوند، یادآور شد: برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه باید از ظرفیتهای این سازمانها استفاده شود.
وی با بیان اینکه باید در برنامهریزیهای ملی و استانی از ظرفیتهای سازمان های مردم نهاد استفاده شود، افزود: خدمات مطلوبی از سوی این سازمانها به جامعه ارائه میشود.
مشاور وزیر و مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه نظارت و حمایتهای لازم بر سازمانهای مردم نهاد از سوی وزارت کشور صورت میگیرد افزود: نظارتها در چارچوب اساسنامه سازمانهای مردم نهاد صورت میگیرد.
امینی از برگزاری نشستهای تخصصی برای سازمانهای مردم نهاد خبر داد و گفت: ارائه آموزشهای لازم به این سازمان از دیگر برنامههای وزارت کشور است.
