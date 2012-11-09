براندازی بنیان خانواده هدف اصلی دشمن در جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی، در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، با اشاره به روز خانواده در هفته جاری، اظهارداشت: دشمن تلاش می کند، یکسان سازی کند و خانواده ها را بی محتوا جلوه دهد.

وی با بیان اینکه دشمن جنگ نرم را برای براندازی بنیان خانواده طراحی کرده است، افزود: از بین رفتن حلقه های اتصال محبت بین اعضا خانواده و سایر رفتارهای اجتماعی مثبت از اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی اضافه کرد: در این راستا باید تلاش کرد طبق اسلام ناب محمدی زندگی حضرت امیرالمومنین علی(ع) در بین آحاد جامعه نهادینه شود.

وی بر تکریم و احترام به بازنشستگان به عنوان نیروی انسانی مفید و باتجربه در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا باید فرهنگ احترام به بزرگان و بازنشستگان در بین مردم نهادینه شود.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به 24 ذی الحجه روز مباهله پیامبر اکرم(ص)، گفت: در این روز افرادی با زیور آلات و لباس های گرانبها بر پیامبر وارد شدند، که پیامبر آنها را پذیرش نکرده و علت این رفتار ایشان این بود که انسانها با شخصیت و جایگاه انسانیت خود دارای اهمیت هستند.

وی هچنین به روز 23 آبان روز دیابت اشاره کرد وگفت: سلامت جسم و روح از وظایف و رسالت های انسان در زندگی دنیا است، که باید از جسم خود مواظب و نگهداری کرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه امروز عوارض بسیار زیادی از بیماری دیابت مشاهده می شود، افزود: نابینایی، قطع اعضای بدن، عوارض قلبی و کلیوی و.. از جمله عوارض این بیماری بوده که باید برای اطلاع رسانی شود.

امام جمعه شهرستان بیرجند به 24 آبان روز ارتحال مفسر قرآن کریم علامه آیت الله سید محمدطبابائی اشاره کرد و اظهارداشت: روز ارتحال این عالم بزرگ باید گرامی داشته شده و در این راستا باید مردم حقایق قرآن کریم را درک کنند و قران در جامعه اسلامی احیا شود.

کتاب در سبدخانوارها فرهنگ سازی شود

وی همچنین به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در هفته جاری اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه باید کتاب به عنوان عاملی برای پیشرفت و تعالی مردم در سبد خانوارها قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی کتاب مفاتیح الحیات را کتابی بسیار موثر در شیوه زندگی عنوان کرد و بیان داشت: این کتاب به تعداد زیادی در استان توزیع شده و سبک درست زندگی در این کتاب آورده شده است.

امام جمعه شهرستان بیرجند همچنین با اشاره به آغاز ماه محرم، عنوان کرد: در این ایام باید برنامه های پرمحتوا در شان سیدالشهدا برنامه ریزی و اجرا شود.

وی گفت: ماه محرم زنده کننده دین بوده و مردم در این ماه باید بوی حسین، بوی شهدا و قران و آزادگی بگیرند.

تاکید رهبر اسلام بر حفظ آرامش از سوی مردم

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد که فرمودند: هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکارگیرد به کشور خیانت کرده، افزود: امروز رهبر اسلام می فرمایند امروز روز جنگ نرم، استقامت، ایثار و فداکاری است، که باید آرامش جامعه با بصریت و هوشیاری حفظ شود.

وی همچنین به انتخابات آمریکا و انتخاب شدن اوباما به عنوان رئیس جمهور این کشور اشاره کرد و ادامه داد: این انتخابات از پرخرج ترین و پرهزینه ترین انتخابات این کشور بوده و از همه امکانات برای پیروز شدن اوباما استفاده شده است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه ایران هرگز تسلیم زور نخواهد شد، افزود: ایران مملکتی با ولایت فقیه است و هرگز با خط و مشی آمریکا حتی برای یک لحظه سازش نخواهد کرد.

وی همچنین به برگزاری اردوهای راهیان نور و حادثه رخ داده در بروجن اشاره کرد و گفت: این اتفاقات حوادثی غیر قابل پیش بینی است که نباید مردم بخاطر چنین حوادثی فرزندان خود را از دیدن مناطق جنگی و زیبایی های آن محروم کنند.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه جوانان نیازمند آشنایی با آرمان های انقلاب هستند، یادآورد شد: راهیان نور بهترین فرصت برای نهادینه شدن فرهنگ شهدا در بین نسل جوان است.