قرارداد بيش از 100 بازيگر مختار نامه تمديد شد

" بهروز خوش رزم " مدير توليد مجموعه تلويزيوني " مختارنامه " در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني مهر با اشاره به عقد قرارداد با بيش از صد بازيگر ازابتداي توليد اين سريال تا كنون گفت : قرارداد بازيگران اين سريال براي مدت يك سال با آن ها منعقد شده بود به همين دليل ازشروع سال جديد تمديدقرارداد با اين گروه از بازيگران را آغاز كرديم . بخشي ازاين بازيگران با حضور درلوكيشن هايي همچون بيابان هاي كاشان و دكورهاي شهر كوفه تا كنون بخش عمده اي از نقش شان را ايفا كرده اند و ازكل بازي آن ها تنها چند سكانس باقي مانده است . نسرين مقانلو ، ماه چهره خليلي ، صدرالدين حجازي ، انوش معظمي ، ابراهيم آبادي ، پرويز پورحسيني ، بهناز جعفري ، داوود رشيدي ، فرخ نعمتي و حديث فولادوند برخي ازاين بازيگران هستند .

به گفته مديرتوليد سريال مختارنامه بازيگران ديگري همچون فريبرزعرب نيا، رضا رويگري ، كريم اكبري مباركه ، حسن ميرباقري ، محمد فيلي ، عنايت بخشي ، ولي ا.. شيراندامي ،محمد صادقي ، حسن فاني بيك و.. نيزدرادامه توليد سريال دربخش هاي مختلف مقابل دوربين خواهند رفت .

وي با اشاره با آغاز فيلمبرداري درحياط كاخ دارالعماره گفت : گروه توليد درحال حاضر درحياط كاخ مشغول فيلمبرداري هستند واز اواسط ارديبهشت ماه با آماده شدن دكورهاي بخش هاي داخلي كاخ ، ادامه فيلمبرداري دركاخ پي گيري خواهد شد . دراين محل حدود پنج بازيگر ديگر هم به جمع بازيگران اضافه خواهد شد . درحال حاضر تا پايان پروژه حدود بيست بازيگر براي نقش هاي اصلي و حدود چهل بازيگر نيز براي نقش هاي فرعي انتخاب ودربخش هاي مربوط به مكه ، كوشك سفيد ودمكده مقابل دوربين خواهند رفت .

وي درباره ادامه فيلمبرداري اين سريال در جنوب كشور گفت : پاييز امسال گروه براي فيلمبرداري بخش هاي جنگي عازم استان خوزستان خواهند شد . دراين مدت دكورهاي شهر كوفه به كوشك سفيد و شهر مدائن تغيير مي يابد و پس از بازگشت گروه ازجنوب ادامه كار دراين دكورها با بازيگراني جديد فيلمبرداري خواهد شد .

فيلم برداري بخش هاي مربوط به مكه نيز درپايان كارخواهد بود . به گفته بهروز خوش رزم درمورد بازيگراني كه به لحاظ ظاهري نياز به داشتن محاسن دارند قرار شده تا درصورت تمايل اين بازيگران حضور اين بازيگران درسريال يا فيلم ديگر درفاصله زمان " آف" ايفاي نقش دراين سريال درصورتي كه بازي آن ها به تراشيدن ريش نياز داشته باشد آن ها دراثر مذكور حضور پيدا كنند ودرنهايت درموعد مقرر براي آن ها جهت ايفاي باقيمانده نقش خود درمختارنامه ريش و موبافته شود .

گفتني است فيلمبرداري اين سريال تاريخي ازفروردين ماه سال 83 به كارگرداني داود ميرباقري و به تهيه كنندگي محمود فلاح درمركز سيما فيلم آغاز شد . پيش بيني مي شود توليد اين اثر تا مرداد سال 85 ادامه مي يابد.