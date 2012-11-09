مسئولان فقط وعده می دهند/خودنمایی مسئولان در زمان پخش مستقیم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسلامی پس از پیروزی تیمش مقابل تیم نفت سپاهان تهران در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال، عنوان کرد: بازی بسیار سختی بود اما خوشبختانه بازیکنان جوان تیم ما پس از انجام تمرینات مطلوب در این بازی سخت مقابل هواداران سربلند بیرون آمدند.

وی در ادامه با انتقاد شدید از وضعیت سالن ورزشی شهدای خلیج فارس بندرلنگه، عنوان کرد: مناسفانه وضعیت کفپوش سالن محل برگزاری مسابقات تیم البدر در بندرلنگه بسیار نامناسب است و همچنین به علت گرمای بیش از حد هوا در این سالن بازیکنان مجبورند 10 برابر بیش از توان خود برای بازی انرژی صرف کنند.

سرمربی تیم بسکتبال البدر بندرکنگ با گلایه شدید از مسئولان به علت عدم تحقق وعده هایشان، اظهار داشت: متاسفانه تنها زمانی که مسابقات از تلویزیون پخش مستقیم می شود، مسئولان در سالن صف می کشند تا خودنمایی کنند اما متاسفانه امروز هیچ کدام از آنها در سالن حضور ندارند و همچنین به وعده هایشان برای رفع مشکلات سالن عمل نکرده اند.

اسلامی ادامه داد: متاسفانه مسئولان فقط در هر روز و هر ساعت وعده می دهند، اما به هیچ کدام از آنها عمل نمی کنند و من از این بی همتی مسئولان برای رفع مشکلات به شدت ناراحتم.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای صعود تیم البدر به لیگ برتر بسکتبال، عنوان کرد: تیم ما به عشق مردم کنگ و بندرلنگه و با تلاش فراوان به عنوان نخستین تیم در تاریخ بسکتبال هرمزگان به لیگ برتر صعود کرد اما مسئولان هیچ حمایتی را از این تیم انجام نداده اند و ما از نظر امکانات با مشکلات زیادی مواجه هستیم و من باید به آنها بگویم که این میز ریاست به هیچ کس رحم نکرده است.

تیم بسکتبال البدر بندرکنگ در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 93 بر 86 مقابل تیم نفت سپاهان تهران به برتری رسید.