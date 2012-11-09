۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

دیدار رئیس سازمان اقلیت مسیحی سریانی با سفیر ایران در لبنان

رئیس سازمان اقلیت مسیحی سریانی با حضور در محل سفارت با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب افرام در این ملاقات با اشاره به حضور اقلیت مسیحی در مشرق زمین اظهار داشت: ما مسیحیان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری عدالت محور و قدرت بزرگ منطقه‌ای انتظار داریم همانگونه که از حقوق اقلیت‌های دینی در داخل کشور حمایت می‌کند، از حقوق اقلیت مسیحی در مشرق زمین حمایت کند و مسیحیان مشرق زمین را تحت نظر لطف و محبت و عنایت خود داشته باشد.

 وی افزود: علی رغم رابطه خوب موجود در ابعاد فرهنگی و اجتماعی میان مسیحان مشرق زمین با مسیحیان غرب، جهان غرب اهتمام خاصی به مسیحیان در این مناطق نداشته و چشم امید مسیحیان مشرق زمین به جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس سازمان مسیحیان سریانی ضمن ابراز نگرانی از رشد جریان‌های تکفیری و سلفی در منطقه اظهار داشت: رشد چنین جریان هایی خطری بزرگ برای جامعه بشری به شمار می‌رود و صلح و امنیت در منطقه را به خطر می‌اندازد.

غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تبیین نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به جامعه بشری و خصوصا جامعه مسیحیت بر اساس اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدالت اظهار داشت: تأکید جمهوری اسلامی ایران بر توسعه عدالت در جهان، شامل پیروان تمامی ادیان و مذاهب می‌شود و مختص پیروان مذهب و یا دین خاصی نیست. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار رعایت حقوق ملت‌ها بوده و بر همین اساس اهتمام ویژه‌ای به اقلیت‌های دینی در داخل و پیروان دیگر مذاهب و ادیان در منطقه و جهان دارد.
 

