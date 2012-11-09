هاشمی گفت از کاندیدای اصلاح طلب معتدل حمایت می کند/ ازاول طرفدار ناطق بودم

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله علیخانی در همایش طرح مناسک که در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش گفت: امروز موضع گیری کردن علیه دولت فعلی هنر نیست؛ چراکه مچ وا شده است، اما ما از خیلی قبل تر این اتفاقات را پیش بینی می کردیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم سقوط اخلاقی در قشری از جامعه بوجود آمده است، افزود: امروز شاهد حمله ها و هجمه هایی در بزرگان نظام هستیم که از بیت امام(ره) گرفته تا استوانه انقلاب هاشمی و رئیس اصلاحات خاتمی. بنابراین باید به دنبال یک راه عقلایی باشیم و انتخابات یکی از این راه های نجات است.

علیخانی ادامه داد: انتخابات یکی از راه های برون رفت از شرایط کنونی است و از صندوق رای باید تغییرات ایجاد کرد و خواسته مردم را بر کرسی نشاند.

نماینده مجلس هشتم در مجلس با تقدیر و تشکر از زحمات کسانیکه این همایش را ترتیب داده اند، تاکید کرد: تا بزرگان اصلاحات نیایند کار درست نمی شود.

عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس با اشاره به دیدار اخیر جمعی از اصلاح طلبان با هاشمی گفت: برخی از اصلاح‌طلبان آمدند و دلسوزانه صحبت هایی کردند و هاشمی هم صحبت های آنان را تایید کرد، اما باید بدانیم که اصلاحات محور، ریشه و استوانه می خواهد.

این فعال اصلاحات با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان باید به سمت خاتمی بروند، تصریح کرد: در دور اول انتخابات من طرفدار ناطق بودم و به خاتمی رأی ندادم اما این اصلاحات به نام خاتمی ثبت و ضبط شده است چه بخواهید و چه نخواهید.

علیخانی گفترد: ضمن ارج نهادن به همه احزابی که در این جلسه حضور دارند که این تلاش برای وحدت نیز قابل تقدیر است اصلاح طلب و غیراصلاح طلب باید با راس نظام هماهنگی داشته باشند. من خیلی دلم از این دولت پر است و حق من را تضییع کرده اند، اما تندروی نتیجه نمی دهد.

نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه خاتمی رای 25 میلیونی پایش خوابیده است، اضافه کرد: اگر خاتمی بیاید نورالعلی نور است و اگر خاتمی نیز نیاید باید خاتمی مهر تایید بر کاندیدای اصلاح طلبان بزند.

عضو مجمع نمایندگان ادوار هاشمی رفسنجانی را یک فرد فراجناحی دانست که در هیچ گروهی جای نمی گیرد، گفت: آقای هاشمی هم به طور مستقیم وارد صحنه نمی شود، اما اگر یک اصلاح طلب معتدل وارد صحنه شود، هاشمی گفته است که از او حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بدون اجماع اصلاح طلبان به نتیجه نمی رسند، خطاب به کواکبیان افزود: بدون اجماع هیچ موفقیتی در کار نیست و آبی گرم نمی شود و باید اجماع 80 درصدی بوجود بیاید.

علیخانی در پایان خاطر نشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات کشور حل شود و به عزیزانی که بی مهری شده باید به صحنه بیایند؛ چراکه اگر هم این اتفاق بیفتد باز چند دهه طول می کشد تا خرابی های بوجود آمده جبران شود.

مطهری نژاد، دبیر همایش طرح مناسک در واکنش به صحبت های علیخانی گفت: ما با بیشتر صحبت های ایشان موافق هستیم، اما در مورد اجماع نظرمان متفاوت با نظر ایشان است و باید همه احزاب و گروه های اصلاح طلب در مورد کاندیدای اصلاح طلبان نظر بدهند.