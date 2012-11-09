به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی گفت: ارز مورد نیاز برای تامین واکسن و داروی مورد نیاز 5/2 میلیارد دلار است.

وی با بیان این که ذخیره واکسن و داروی مورد نیاز به حد کافی وجود دارد و جای نگرانی نیست گفت: واکسن و داروی مورد نیاز را به تدریج وارد می‌کنیم تا بازار سیاه ایجاد نشود. البته از بانک مرکزی نیز انتظار می‌رود که در روند تامین ارز مورد نیاز در بخش سلامت تسریع کند.

دستجردی درباره تعرفه‌ 20 درصدی پیش بینی شده برای تجهیزات پزشکی نیز گفت: امسال قیمت تجهیزات در چهارماه پایانی سه تا چهار برابر شده و انتظار می رود که دولت کمک بیشتری در این بخش صورت دهد.

وزیر بهداشت کمتر از یک ماه پیش در مراسم افتتاح اولین خط تولید آنژیوکت در مجموعه دارویی سها از تامین 400 میلیون دلار ارز دارویی خبر داده بود. با این حساب دولت در طی این مدت 200 میلیون دلار دیگر ارز به دارو و واکسن اختصاص داده است.

