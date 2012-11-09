جامعه ایرانی زیر پرچم اسلام، نقشه دشمنان را خنثی می کند/مذاکره با آمریکا مردود است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های عبادی سیاسی امروز نماز جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه خدا با ورود ماهواره به خانه های از آن خانه خارج می شود، گفت: ماهواره یکی از عمده ترین و مهمترین معظلات و دغدغه های خانواده های ایرانی شده است.

وی ضمن یادآوری اینکه در جنگ نرم، ماهواره ها یکی از سلاح های دشمن در این جنگ است، تصریح کرد: ارتقاء و تامین امنیت اخلاقی و اجتماعی از اولویت های اول نظام جمهوری اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ضمن تاکید بر اینکه از نظر قانون جمهوری اسلامی داشتن ماهواره جرم است، گفت: با توجه به محتواهای غیر اخلاقی برنامه های ماهواره، از نظر شرعی نیز داشتن ماهواره حرام است.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه خانواده‌ها در جلوگیری از استفاده از ماهواره نقش بسزایی دارند، تاکید کرد: خانواده ها برای جلوگیری از گرایش جوانان به فرهنگ مبتذل غرب با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به روز مباهله و نزول آیه مباهله گفت: این آیه سندی بر حقانیت اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وی همچنین با اشاره به انتخابات پرطمطراق و هزینه های هنگفت ریاست جمهوری آمریکا گفت: در مناظره های انتخاباتی دو رقیب اصلی در این انتخابات هر دو این کاندیدا نشان دادند که نوکر اسرائیل و دشمن جمهوری اسلامی ایران هستند.

خطیب جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه هیچ شکی در دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی نیست، اظهار داشت: در مناظره های انتخاباتی رامنی و اوباما همواره دشمنی با ملت ایران خودنمایی می کرد.

آیت الله شاهچراغی با یادآوری اینکه آمریکا مسبب همه گرفتاری های امروز ایران است، خاطرنشان کرد: طبق فرمایش رهبری"ما به پیروى از تعالیم اسلام، اهل تجاوز و تعرض به این و آن نیستیم، اما اهل کوتاه آمدن در مقابل هیچ متجاوزى هم نیستیم".

وی ضمن تاکید بر اینکه اوباما و رامنی "سرو ته یک کرباسند" و این ساده اندیشی است که عده ای بگویند اوباما خوب است و یا رامنی بد است، تصریح کرد: در این شرایط عده ای از سر نادانی بحث مذاکره با آمریکا را مطرح می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان مذاکره با آمریکا را مردود دانست و تاکید کرد: مذاکره با کسی که شیطان بزرگ است معنا و مفهومی ندارد.