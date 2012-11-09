اعتمادسازی مهمترین عنصر تحکیم وحدت بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در خطبه های امروز نماز جمعه در مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین سدی مستحکم در مقابل تحریم های اقتصادی و خنثی کردن توطئه های دشمنان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین آفت در شرایط کنونی اختلاف است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر برای بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی نیازمند وحدت هستیم زیرا در سه دهه گذشته مهمترین عامل برای حفظ انقلاب و نظام و مقابله با توطئه ها و تحریم های دشمنان وحدت بوده است.

وی افزود: تمسک به ولایت فقیه و احترام به قانون اساسی دو عنصر اصلی برای حفظ برادری و انسجام بین مردم است.

امام جمعه موقت زاهدان به انتخابات آینده اشاره کرد و بیان داشت: در یک نظام مردم سالار انتخابات مصداق بارز وحدت ملی است به همین دلیل باید تلاش کرد تا بار دیگر شاهد رویدادهایی مانند فتنه 88 در کشور نباشیم.

وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: سیستان و بلوچستان دارای 63 کتابخانه عمومی با 473 هزار نسخه کتاب است.

وی گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ کتاب خوانی را در بین مردم رواج دهیم.