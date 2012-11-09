ملت ایران همواره همه معادلات دنیای استکبار را برهم زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان افزود: دنیای استکبار پس از شکست در جنگ تحمیلی و تهاجم فرهنگی در عرصه جنگ اقتصادی وارد شده است و سعی می کند از این فرآیند به نظام آسیب برساند.

وی با تاکید بر اینکه تبعیت و گام برداشتن در مسیر فرامین مقام معظم رهبری پرهیز از اختلافات سیاسی لازمه غلبه بر توطئه و برنامه های شوم دشمنان است افزود: هم اکنون جنگ اقتصادی دشمنان با شدت بیشتری علیه نظام اسلامی آغاز شده که همدلی مسوولان و مردم می توان توطئه های دشمنان را بیش از گذشته نقش برآب کند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تئوری و هدف استکبار را از به راه انداختن جنگ اقتصادی بر علیه ملت ایران را مورد تحلیل قرار داد و افزود: ملت ایران هرگز تسلیم خواسته ها و نقشه های شوم امریکا نخواهند شد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به دشمنی‌های استکبار علیه ملت ایران، افزود: دشمن همواره دشمنی‌های خود را علیه نظام داشته و نباید از دشمن انتظار دوستی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه مشکلات اقتصادی جامعه نباید ملت را از اسلام دور کند، افزود: در دوران‌های گذشته نیز این مشکلات وجود داشته و مردمی که این مشکلات را تحمل کرده‌اند موفق‌تر بوده‌اند.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه با اشاره با بیان اینکه هم اکنون 97 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود افزود: امروز مستکبرین از سه درصد داروهایی که از خارج کشور تامین می شد ممانعت می کنند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: ایران اسلامی طی 33 از انقلاب اسلامی در شرایط بحرانی کارهای بی بدیلی را در مسیر خودکفایی و استقلال انجام داده و در شرایط کنونی نیز این امر با تکیه بر توانمندی های دانشمندان و جوانان ایرانی امکان پذیر است.



حجت الاسلام خاتمی برلزوم ضرورت تکمیل مصلی شهر زنجان تاکید و خواستار مشارکت اقشار مختلف مردم برای تکمیل این پروژه شد.



وی با بیان اینکه تا هفته آینده تجهیزات گرمایش در مصلی زنجان مستقر خواهد شد افزود: با فرا رسیدن فصل سرما تکمیل و تجهیز مصلی شهر زنجان به تجهیزات گرمایشی برای نمازگزاران زنجانی بسیار ضروری است.



وی در ادامه با اشاره به روز جهانی دیابت گفت: اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از بیماریها توسط رسانه های گروهی امری تاثیرگذار و ضروری است.

