به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم اظهار داشت: مردم ایران به عاشق اهل بیت(ع) بودن در دنیا زبانزد هستند و این مدال افتخاری است که بر دوش مردم ولایتمدار ماست.



وی ادامه داد: ماه محرم ماه حزن و اندوه است و مردم ما همه بساط شادی را بر می‌چینند و همسو با اهل بیت پیامبر عزادار می‌شوند و این یعنی اوج معرفت و محبت و مودت به اهل بیت(ع).



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه عاشورا تنها یک واقعه نیست که در سالگرد آن را عزاداری کنیم اظهار کرد: عاشورا یک مکتب است که در گستره زندگی ما ساری و جاری است و اینکه گفته می‌شود هر روز ما عاشوراست، یعنی ما باید هر روز برای زندگی خودمان از عاشورا الهام بگیریم و اینکه هر سرزمینی کربلاست، یعنی با الهام از کربلای امام حسین(ع) زندگی کنیم.



حجت‌الاسلام اسکندری با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق از سوی دست اندرکاران برگزاری هیئت‌های مذهبی گفت: در برگزاری مراسم ماه محرم به بعد عاطفی و احساسی باید توجه شود اما همه برنامه‌های محرم به این ویژگی نیست بلکه باید به بعد عقلانی، علمی و معرفتی این محافل هم توجه شود.



درس‌های مکتب عاشورا



وی هدف اصلی شرکت در مراسم عزای امام حسین(ع) را تقویت دین و باورهای دینی و دفاع از ارزش‌های والای اسلامی دانست و تاکید کرد: فردی که در این مجالس شرکت می‌کند باید از نظر فکری و اندیشه‌ای از روحیه ظلم ستیزی برخوردار باشد و اگر در برابر ظلم و تجاوز ستمگران قرار گرفت باید همچون سیدالشهدا در برابر ستم ستمگران و زورگویی زورگویان بایستد.



حجت‌الاسلام اسکندری، ایثار، گذشت، شهامت و شهادت در راه خدا را از آموزه‌های جدی عاشورا و محرم ذکر کرد و گفت: باید این ویژگیها را تمرین کنیم و پای آن بایستیم.



به گفته وی اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما بالنده باشد هیچ متجاوزی جرات نمی‌کند به کشور و ملت ما نگاه متجاوزانه داشته باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: ما در مکتب عاشورا باید معنویت، اخلاق، ارتباط با خدا، دعا و مناجات و قرآن را تمرین کنیم چراکه اینها از شاخصه‌های واقعه کربلاست.

