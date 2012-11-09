به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم اظهار داشت: مردم ایران به عاشق اهل بیت(ع) بودن در دنیا زبانزد هستند و این مدال افتخاری است که بر دوش مردم ولایتمدار ماست.
وی ادامه داد: ماه محرم ماه حزن و اندوه است و مردم ما همه بساط شادی را بر میچینند و همسو با اهل بیت پیامبر عزادار میشوند و این یعنی اوج معرفت و محبت و مودت به اهل بیت(ع).
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه عاشورا تنها یک واقعه نیست که در سالگرد آن را عزاداری کنیم اظهار کرد: عاشورا یک مکتب است که در گستره زندگی ما ساری و جاری است و اینکه گفته میشود هر روز ما عاشوراست، یعنی ما باید هر روز برای زندگی خودمان از عاشورا الهام بگیریم و اینکه هر سرزمینی کربلاست، یعنی با الهام از کربلای امام حسین(ع) زندگی کنیم.
حجتالاسلام اسکندری با تاکید بر لزوم برنامهریزی دقیق از سوی دست اندرکاران برگزاری هیئتهای مذهبی گفت: در برگزاری مراسم ماه محرم به بعد عاطفی و احساسی باید توجه شود اما همه برنامههای محرم به این ویژگی نیست بلکه باید به بعد عقلانی، علمی و معرفتی این محافل هم توجه شود.
درسهای مکتب عاشورا
وی هدف اصلی شرکت در مراسم عزای امام حسین(ع) را تقویت دین و باورهای دینی و دفاع از ارزشهای والای اسلامی دانست و تاکید کرد: فردی که در این مجالس شرکت میکند باید از نظر فکری و اندیشهای از روحیه ظلم ستیزی برخوردار باشد و اگر در برابر ظلم و تجاوز ستمگران قرار گرفت باید همچون سیدالشهدا در برابر ستم ستمگران و زورگویی زورگویان بایستد.
حجتالاسلام اسکندری، ایثار، گذشت، شهامت و شهادت در راه خدا را از آموزههای جدی عاشورا و محرم ذکر کرد و گفت: باید این ویژگیها را تمرین کنیم و پای آن بایستیم.
به گفته وی اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما بالنده باشد هیچ متجاوزی جرات نمیکند به کشور و ملت ما نگاه متجاوزانه داشته باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: ما در مکتب عاشورا باید معنویت، اخلاق، ارتباط با خدا، دعا و مناجات و قرآن را تمرین کنیم چراکه اینها از شاخصههای واقعه کربلاست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تقویت دین و ارزشهای اسلامی را مهمترین هدف برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) دانست و گفت: باید علاوه بر بعد عاطفی و احساسی جریان عاشورا، به بعد عقلانی و معرفتی آن نیز توجه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم اظهار داشت: مردم ایران به عاشق اهل بیت(ع) بودن در دنیا زبانزد هستند و این مدال افتخاری است که بر دوش مردم ولایتمدار ماست.
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