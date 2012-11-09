به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته پارلمان آلمان پس از نشستی که ساعت 3 بامداد پایان یافت، کسری بودجه 17 میلیارد یورویی سال آتی را تصویب کرد.

این درحالیست که پیشتر کسری بودجه 18.8 میلیارد یورویی پیشنهاد شده بود و بودجه دولت با تفاوت 1.8 میلیارد یورو به تصویب رسید.

کمیته پارلمان بودجه تمام ایالت های آلمان را 302 میلیارد یورو در سال 2013 تعیین کرده و بر اساس آن میزان درآمدهای مالیاتی 260.6 میلیارد یورو تخمین زده شده است. پارلمان نیز دو هفته آتی درباره این لایحه تصمیم می گیرد.

آسوشیتدپرس، نیز در این باره می نویسد: تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان سطح خوش بینی در بخش تجارت آلمان برای پنجمین ماه متوالی با کاهش رو به رو شده است.

شاخص آیفو (Ifo) در ماه سپتامبر به 101.4 رسید. این شاخص در ماه آگوست 102.1 بود. داده‌های این شاخص بر اساس تحقیقات انجام شده از 7000 شغل و کسب و کار در آلمان به دست آمده است. از این شاخص عموما برای پیش بینی وضعیت اقتصادی برای ماه‌های پیش رو استفاده می‌شود.

آلمان در میان 17 کشور عضو حوزه یورو بهترین عملکرد را در سال‌های گذشته داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور 3.36 تریلیون یورو است. هر چند اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماهه اول رشدی معادل 0.3 درصدی را تجربه کرده است، اما اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که این کشور در شش ماهه دوم سال جاری با رکود مواجه خواهد شد.

مقصد 43 درصد صادرات آلمان به کشورهای حوزه یورو است و بحران اقتصادی در این کشورها موجب نگرانی فزاینده مقام‌های آلمانی شده است. البته پس از آنکه ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک درصدد خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار اروپایی است، بحران بدهی کشورهای اروپایی تا حدودی فروکش کرد.

با این حال چشم انداز پول واحد اروپایی همچنان تاریک است و دولت‌های عضو در حال کاهش بودجه عمومی خود برای مقابله با بحران کنونی هستند. کارستن برژسکی از کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گوید که شاخص آیفو نشان می‌دهد بخش تجارت در آلمان اعتماد چندانی به طرح‌های بانک مرکزی اروپا ندارد.