به گزارش خبرنگار مهر، در این متن کوتاه آمده است:
"من به شخصه شرایط تاسفبار و دردناک مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از وزیر تا مدیر کل، این روزها به خوبی درک میکنم. طبیعی بود که فاصله معنادار و تناقضآمیزی که بین شعارهای اولیهای که داده شد تا عملکرد این روزها به چنین نقطهای منجر شود.
لذا امیدوارم و آرزو میکنم از این کابوسی که تا چند ماه دیگر باید آن را تحمل کنیم، خداوند به سینماگران و سینمای ایران صبر و بردباری اعطا کند و یقین داشته باشند که سینمای ایران قطعا صبح روشنی را در آینده خواهد داشت."
انتشار این یادداشت در حالی است که عظیمی میرآبادی مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی صبح امروز در گفتگویی درباره پروانه ساخت دو فیلم "حوض نقاشی" و "خسته نباشید" عنوان کرده بود: در پروانه ساختهایی که برای "حوض نقاشی" و "خسته نباشید" صادر شده تهیهکننده حوزه هنری است؛ نه افراد.
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