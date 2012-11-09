به گزارش خبرنگار مهر، در این متن کوتاه آمده است:

"من به شخصه شرایط تاسف‌بار و دردناک مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از وزیر تا مدیر کل، این روزها به خوبی درک می‌کنم. طبیعی بود که فاصله معنادار و تناقض‌آمیزی که بین شعارهای اولیه‌ای که داده شد تا عملکرد این روزها به چنین نقطه‌ای منجر شود.

لذا امیدوارم و آرزو می‌کنم از این کابوسی که تا چند ماه دیگر باید آن را تحمل کنیم، خداوند به سینماگران و سینمای ایران صبر و بردباری اعطا کند و یقین داشته باشند که سینمای ایران قطعا صبح روشنی را در آینده خواهد داشت."

انتشار این یادداشت در حالی است که عظیمی میرآبادی مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی صبح امروز در گفتگویی درباره پروانه ساخت دو فیلم "حوض نقاشی" و "خسته نباشید" عنوان کرده بود: در پروانه ساخت‌هایی که برای "حوض نقاشی" و "خسته نباشید" صادر شده‌ تهیه‌کننده حوزه هنری است؛ نه افراد.

پیش از این نام منوچهر محمدی به‌عنوان تهیه‌کننده "حوض نقاشی" رسانه‌ای شده بود و مهدی عظیمی آبادی نیز رسما تهیه کنندگی محمدی را در این پروژه تایید کرده بود. همچنین فیلم "خسته نباشید" که قرار است از فردا فیلمبرداری آن پس از 12 روز توقف در کرمان از سر گرفته شود، با حذف نام میرکریمی و افشین هاشمی به‌عنوان تهیه‌کننده و یکی از کارگردانان پروژه همراه شده‌است.

"میهمان داریم" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدمهدی عسگرپور و "خواهران عزیز" به تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری و کارگردانی محمدرضا هنرمند جزو دیگر پروژه‌های حوزه هنری هستند که چندی پیش خبر صدور پروانه ساختشان را شمقدری رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده بود.

این دو فیلم نیز هنوز به مرحله ساخت نرسیده‌اند و مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.