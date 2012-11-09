به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه این هفته نمازجمعه دیر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان خراسان شمالی دغدغه های خود را در بخش نرم‌افزاری و معنوی بیان کردند که پیشرفت خوبی حاصل نشده است.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان به منویات مقام معظم رهبری شد و ادامه داد: نیاز است مسئولان و مردم این دغدغه‌ها را جدی بگیرند و با برنامه ریزی، فرهنگ معنوی و دینی را در جامعه نهادینه کنند.

امام جمعه دیر در ادامه بیان داشت: مقصود رهبری از سبک زندگی همان رفتار اجتماعی و شیوه زندگی کردن است که باید در مسائل مختلف زندگی سبکی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام حسنی افزود: بهترین سبک برای زندگی و رفتار اجتماعی مردم الهام و الگوگیری از زندگی و فرهنگ اجتماعی اهل بیت(ع) است.

امام جمعه دیر از برخی از سبک های رایج زندگی مردم گلایه کرد و گفت: اکنون سبک ازدواج، مد لباس، رفت و آمدها، تجلیل و تکریم‌ها، رفتار با پدر و مادر، رفتار با دولت و دولت با مردم، سفرها و رفتار با دوستان و دشمنان سبک اسلامی نیست و باید تغییر پیدا کند و بر اساس فرهنگ علوی و فاطمی بنا نهاده شود.

محرم فرصتی مناسب برای تقویت فرهنگ حسینی است

وی ماه محرم را فرصتی مناسب برای تقویت فرهنگ حسینی ذکر کرد و اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت قیام امام حسین(ع) پا گرفت و اگر امروز عزتمند و ظلم ستیز هستیم ناشی از الهام و الگوگیری از مکتب ابا عبدالله الحسین(ع) می باشد.

امام جمعه دیر خاطرنشان ساخت: دین و مکتب اسلام پاسخگوی همه مسائل است و باید در زندگی خود به دین و مکتب برگردیم و آن را در زندگی دخالت دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: صرفه جویی در پخت غذا و نذورات، اخلاص در کارعزاداران، بیان سخنان صحیح و شایسته از طرف روضه خوانان و برگزاری باشکوه مراسم عزاداری از نکاتی است که باید در این ماه مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دیر در خصوص انتخاب مجدد رئیس جمهوری آمریکا گفت: این انتخاب برای ما فرقی ندارد و امیدواریم که رئیس جمهور آمریکا رویه گذشته خود را ادامه ندهد و اگر رویه‌های گذشته باز ادامه دهد این بار سرش به سنگ خواهد خورد و برای خود و ملت آمریکا دردسر درست خواهد کرد.

وی با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی از تلاش مسئول کتابخانه‌های عمومی شهرستان تشکر کرد و افزود: اول باید متولیان فرهنگی بر چاپ کتاب‌ها نظارت دقیقی داشته باشند و دوم خانواده‌ها در سبد خانوار خود جایی برای کتاب و مطالعه فرزندان قراردهند.