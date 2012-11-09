به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی خطیب جمعه کنگان در خطبه های این هفته نماز جمعه کنگان به واقعه مهم غدیر خم و عید ولایت شعیان پرداخت و اظهار داشت: تاریخ مثل حادثه غدیر نخواهد دید و این واقعه مهم بر ولایت امیرالمونین علی (ع) صحه می‌گذارد .

وی در خطبه دوم پس از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و دوری از گناه و بدی، اضافه کرد: در شرایط اقتصادی امروز و فشارهای حاصل از گرانی به یکدیگر کمک کنید و مبادا در این بهبوهه حقوق برادر دینی خود را نادیده بگیرید.

محمودی در ادامه سخنان خود به اتفاقات تاریخی مهم در این ایام پرداخت و افزود: آیه تطهیر که گواه روشنی بر عصمت اهل بیت دارد در چنین ایامی نازل شده است. این آیه به درستی در شان اهل بیت نازل شده است و تطهیر را تنها مختص آنها می‌داند.

امام جمعه کنگان اظهار داشت: آیه مباهله نیز از دیگر آیات مهمی است که در این ایام نازل شده است و کسی نمی تواند مدعی شود که اشخاص مورد اشاره در این آیه کسانی جز اهل بیت ( علی، فاطمه، حسن ، حسین ) هستند. آیه ولایت، دیگر آیه مهمی است که در روز غدیر خم بر پیامبر نازل شد و سند حقانیت علی و خاندانش است .

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: سوره انسان نیز از دیگر سوره های به حقی است که بر پیامبر و در شان اهل بیت نازل شده است.

رواج برخی افکار روشن‌فکری باعث تخریب بنیاد خانواده می‌شود



امام جمعه کنگان ضمن گرامیداشت روز خانواده، این نهاد را از بنیادهای مورد تاکید اسلام معرفی کرد و بیان داشت: تقویت بنیاد خانواده مانع فساد می‌شود و روشن فکری که امروز در بین برخی خانم‌ها رواج یافته است جز تخریب بنیاد خانواده حاصلی ندارد.

وی اضافه کرد: زن باید محیط خانواده را برای پرورش فرزندان و تسلای همسر خویش آماده سازد و بر طبق احادیث و آیات قرآن کریم خداوند پاداش این خدمات زن را با ثوابی بی‌مانند پاسخ می‌دهد. مرد نیز باید با مدیریت صحیح کانون خانواده را گرم کند و در بین خانواده خود حضور داشته باشد و بداند که سنت پیامبر این چنین بوده است.

امام جمعه کنگان در قسمت دیگری از خطبه سیاسی اجتماعی خود به دیدار مقام معظم رهبری و دانشجویان اشاره کرد و گفت: رهبر عظیم الشان انقلاب فرمودند: از امروز تا روز انتخابات هرکسی احساسات مردم را در راستای ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده است. این هشدار رهبری تنها مسئولان عالی رتبه کشور را خطاب قرار نمی دهد بلکه تمامی مسئولان استانی و شهرستانی نیز باید آگاه باشند که مبادا اختلافات و نزاع های خود را به میان مردم بیاورند.

حجت الاسلام محمودی در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد: مسئولان باید با جدیت به کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها بپردازند و فروشندگان نیز با رعایت انصاف می‌توانند قسمت مهمی از مشکلات گرانی را تقلیل دهند.

امام جمعه کنگان افزود: برخی از اجناس که ارتباطی با قیمت دلار ندارد روز به روز گرانتر می شود لذا با کنترل بازار، سودجویان نمی توانند به بهانه گرانی دلار بر مردم فشار بیاورند.

گرانی باعث کاهش نذورات در ماه محرم نشود



وی در خصوص ایام محرم نیز گفت: محرم و سیدالشهدا اسلام را بیمه کردند و همین موضوع دلیل تاکید ائمه بر بزرگداشت این ایام است.

محمودی افزود: ایام محرم امسال باید باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود. مبادا گرانی باعث کاهش نذورات شود و ناخواسته این موضوع سبب دلخوشی دشمنان شود .

خطیب جمعه کنگان ضمن پاسداشت هفته کتاب و کتابخوانی از مسئولین فرهنگی شهرستان خواست تا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، بیش از پیش تلاش کنند.

وی گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر مسابقات کتاب‌خوانی زیادی در سطح شهرستان برگزار شده است که به نوبه خود بی نظیر بوده است .