تفاهم نامه علمی دانشگاه آیت الله آملی و پژوهشکده پاستور منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه روز جمعه توسط فاضل لاریجانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی و محسن آسوری سرپرست پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور شعبه آمل امضا و دو طرف نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه های امضا شده متعهد شدند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، پس از امضای این تفاهم نامه های همکاری گفت: نزدیکی پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور شعبه آمل با این واحد دانشگاهی می تواند زمینه ساز تحولات پژوهشی در آینده برای دانشگاه باشد.



فاضل لاریجانی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، در راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان از همکاریهای پژوهشکده انیستیتو پاستورشمال کشور استفاده خواهد کرد.



وی، وجود آزمایشگاههای مجهز کلینیکی در پژوهشکده انیستیتو پاستور شعبه آمل را برای تکمیل حلقه های راه اندازی آزمایشگاهی تخصصی مربوط به رشته داروسازی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک دانشگاه و پژوهشکده مثبت بوده و زمینه ساز تکمیل رخه ایده به تولید خواهد شد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی به تصویب و تائید نهایی راه اندازی رشته های پزشکی و داروسازی از سوی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشور در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی رشته دکتری داروسازی در این دانشگاه، از آرزو ها و نیاز های جدی شهروندان آملی بوده است.



لاریجانی، از ایجاد مراکز تحقیقاتی دیگر از جمله آزمایشگاه ملی و مرکز مطالعات علوم اسلامی در آینده نزدیک در این واحد دانشگاهی خبر داد.



سرپرست پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور شعبه آمل پس از امضای این تفاهم نامه گفت: دانشگاه علوم و تحقیقات آیت الله آملی با داشتن تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی، آزمایشگاهها و کارگاه های زیاد و مجهز و فضای وسیع از توانمندیهای بالایی برای اجرای برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی برخوردار است.



محسن آسوری، نتیجه تفاهم نامه مشترک با این دانشگاه را برای اجرای برنامه های پژوهشی دوجانبه، پایان نامه های کاربردی و طرحهای تحقیقاتی مورد علاقه طرفین، بسیار کارآمد و موثر دانست.



وی یادآورشد: پژوهشکده انستیتو پاستور شعبه آمل تنها پژوهشکده استانهای شمالی کشور اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان است که در شش بخش حوزه پژوهش، تولید، ارائه خدمات تشخیصی تخصصی، آموزشی، مرکز رشد و رایانش زیستی فعالیت می کند.