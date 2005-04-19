ضريح منور رضوي غباروبي شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از آستان قدس رضوي ، در اين مراسم سراسر نور كه با حضور آيت الله واعظ طبسي ، نماينده ولي فقيه در خراسان و توليت آستان قدس رضوي ، علماي اعلام و حجج اسلام مرتضوي، رسولي محلاتي، تقوي وعلم الهدي امام جمعه مشهد و جمعي از مسوولان كشوري و استاني برگزار شد، پس از گشوده شدن درب ضريح مطهر، نذورات داخل ضريح كه جلوه هايي از عشق و ارادت خالصانه مردم نسبت به خاندان عصمت و طهارت و فرهنگ ولايت است جمع آوري شد.



در ادامه سنگ مرقد مطهر و قسمت هاي مختلف ضريح غبارزدايي و غبارروبي و سپس با گلاب ناب شست و شو داده شد. پس از اين مرحله ، روپوش سبز رنگ مضجع منور و نيز روكش مربوطه كه بر سراسر حاشيه ي اين روپوش ، كلمه ي مبارك " يا رضا " و آرم آستان قدس رضوي درج شده است تعويض شد.



بر اساس اين گزارش، در تمامي مراحل غبارروبي، آواي دلنشين كلام الهي و مداحي مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بر روحانيت محفل افزوده بود و مدعوين وعلاقمندان به ساحت مقدس حضرت علي بن موسي الرضا(ع) كه پس از مدت ها انتظار ، خود را گرداگرد ضريح مطهر مي ديدند ، تمامي وجودشان لبريز از نور ولايت بود و در خلوت خود با مولا و ولي نعمت شان نجواها كردند.



اين مراسم كه در فضايي روحاني آغاز شد حدود دو ساعت به طول انجاميد . با اتمام مراسم ، درب ضريح مطهر بسته شد و مدعوين براي دريافت غبار متبرك مصضع منور حضرت در رواق دارالزهد گردهم آمدند و پس از توزيع غبار متبرك ، توسط آيت الله واعظ طبسي ، مراسم غبارروبي رسما به پايان رسيد.

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