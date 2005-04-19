به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از آستان قدس رضوي ، در اين مراسم سراسر نور كه با حضور آيت الله واعظ طبسي ، نماينده ولي فقيه در خراسان و توليت آستان قدس رضوي ، علماي اعلام و حجج اسلام مرتضوي، رسولي محلاتي، تقوي وعلم الهدي امام جمعه مشهد و جمعي از مسوولان كشوري و استاني برگزار شد، پس از گشوده شدن درب ضريح مطهر، نذورات داخل ضريح كه جلوه هايي از عشق و ارادت خالصانه مردم نسبت به خاندان عصمت و طهارت و فرهنگ ولايت است جمع آوري شد.
در ادامه سنگ مرقد مطهر و قسمت هاي مختلف ضريح غبارزدايي و غبارروبي و سپس با گلاب ناب شست و شو داده شد. پس از اين مرحله ، روپوش سبز رنگ مضجع منور و نيز روكش مربوطه كه بر سراسر حاشيه ي اين روپوش ، كلمه ي مبارك " يا رضا " و آرم آستان قدس رضوي درج شده است تعويض شد.
بر اساس اين گزارش، در تمامي مراحل غبارروبي، آواي دلنشين كلام الهي و مداحي مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بر روحانيت محفل افزوده بود و مدعوين وعلاقمندان به ساحت مقدس حضرت علي بن موسي الرضا(ع) كه پس از مدت ها انتظار ، خود را گرداگرد ضريح مطهر مي ديدند ، تمامي وجودشان لبريز از نور ولايت بود و در خلوت خود با مولا و ولي نعمت شان نجواها كردند.
اين مراسم كه در فضايي روحاني آغاز شد حدود دو ساعت به طول انجاميد . با اتمام مراسم ، درب ضريح مطهر بسته شد و مدعوين براي دريافت غبار متبرك مصضع منور حضرت در رواق دارالزهد گردهم آمدند و پس از توزيع غبار متبرك ، توسط آيت الله واعظ طبسي ، مراسم غبارروبي رسما به پايان رسيد.
همزمان با سال روز آغاز امامت خاتم الاوصياء حضرت مهدي (عج)
ضريح منور رضوي غباروبي شد
همزمان با سال روز آغاز امامت خاتم الاوصياء حضرت بقيه الله الاعظم (عج)،مراسم روحاني و پرفيض غبارويي ضريح مطهر حضرت ثامن الائمه(ع) برگزار شد.
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