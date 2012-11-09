به گزارش خبرنگار مهر، سیستم انحراف آب سد سردشت شامل دو تونل 682 متری و 627 متری هر دو به قطر 7 متر است که با بهره برداری از این سیستم انحراف آب ، امکان اجرای بدنه اصلی سد فراهم می شود.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی و وزیر نیرو احداث بدنه اصلی سد و همچنین نیروگاههای تولید برق این سد نیز آغاز شد.

سد سردشت هم اکنون با ارتفاع 114 متر احداث می شود و با بهره برداری از این سد که تا چهار سال آینده امکان پذیر خواهد شد هفت هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آبیاری خواهد شد.

همچنین با احداث نیروگاههای برق آبی در مجموع 150 مگاوات برق تولید خواهد شد.

امکان افزایش صادرات برق، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی از منطقه و امکان انتقال 300 میلیون متر مکعب آب به سایر حوزه ها از جمله مزایای اجرای این طرح است.