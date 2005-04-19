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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

در پاسخ به يك خبر مهر

مسعود كيميائي: همواره از سياست پرهيز كرده ام

در پي انتشار خبر ساخت فيلم تبليغاتي محسن رضايي توسط مسعود كيميايي، اين كارگردان سينما توضيحي را براي خبرگزاري "مهر" ازسال كرده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، متن توضيح مسعود كيميايي به شرح زير است: 

 

با احترام و دوستي

درتاريخ 28/1/84 خبرگزاري مهر خبري مبني برمذاكره  دفتر آقاي محسن رضائي كانديداي انتخابات رياست جمهوري با اين بنده براي ساخت فيلم تبليغاتي ايشان مخابره شده كه درروز بعد دربرخي ازروزنامه ها درج گرديده است.

با احترام به تمامي كانديداها، چنين خبري صحت ندارد و هيچ گونه ملاقاتي با اين بنده دراين خصوص ازجانب ستاد محترم آقاي محسن رضائي و در كل با هيچ  يك از كانديده ها نشده است .

اين پرهيز كه وارد مسائل سياسي نشوم هميشه با اين بنده بوده است .

کد مطلب 173939

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