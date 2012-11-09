به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام علی‌اکبر ناصری روزجمعه در دیدار مردمی استاندار مازندران با مردم بخش بابلکنار با بیان اینکه جاده مواصلاتی بابل ـ سوادکوه تبدیل به قتلگاه جوانان شده است، گفت: تقاضای مردم این بخش تعریض این جاده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است که برای تعریض آن از اعتبارات ملی استفاده شود.

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه مردم در نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، افزود: از برکات جمهوری اسلامی، حضور مسئولان نظام در بخشهای مختلف برای رسیدگی به رفع مشکلات مردم با توجه به جایگاه ویژه آنان است.

اختصاص هفت میلیارد تومان به بخش بابلکنار



فرماندار بابل گفت: در سالجاری از 24 میلیارد تومان اعتبار تملک و دارایی شهرستان، قریب به هفت میلیارد تومان اعتبار به بخش بابلکنار اختصاص یافت.

محمد مهدوی افزود: با توجه به اینکه این بخش به همراه دو بخش دیگر شهرستان جز مناطق محروم کشور، از اعتبارات مناطق محروم برخوردار می‌ شوند.

وی گفت: در کمتر از یک‌سال استاندار مازندران برای سومین بار در نمازجمعه های شهر بابل و بخش های لاله آباد و بابلکنار با مردم دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

شرایط حساس اقتصادی کشور



استاندارمازندران با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد، گفت: دشمنان آنچه که در آستین داشتند برای ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی استفاده کردند تا انقلاب ما را دچار چالش کنند اما مردم و مسئولان ما بیدار بوده و این توطئه‌ها را با شکست مواجه می‌کنند.

سیدعلی اکبرطاهایی در خصوص رفع مشکلات راه، برق، گاز، فعال شدن ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی بابلکنار برای ایجاد اشتغال بیان داشت: در شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان بابل باید نسبت به رفع این مشکلات توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه فعالیت سازندگی، عمران و آبادانی با تحریم دشمنان از سوی ملت ایران متوقف نخواهد شد افزود: با توجه به اینکه اخیرا استکبار جهانی رئیس جمهور ترکمنستان را برای قطع کردن جریان ارسال گاز به ایران مورد تهدید قرار دادند، اما خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست از ادامه کار در عرصه آبادانی بر نخواهند داشت.

کمک 1.4 میلیارد ریالی آملیها به دانش آموزان بی بضاعت

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل گفت: آملیها یک میلیارد و 400 میلیون ریال به دانش‌آموزان بی‌ بضاعت کمک کردند.



رمضان علی پور بیان داشت: این کمک مردمی در جشن عاطفه‌های امسال همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال جدید تحصیلی از سوی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان انجام شده و در جمع‌بندی نهایی اعلام شد.

وی افزود: همه این کمکهای مردمی به دانش‌آموزان بی‌ بضاعت، بی‌ سرپرست و نیازمند اختصاص پیدا کرد.