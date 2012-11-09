به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال نیک‌اندیش اصفهان و شهرداری نکا در چارچوب رقابت‌های هفته نخست لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد.

نیک‌‌اندیش که در فصل جاری با ترکیبی تمام بومی قدم به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور گذاشته، امروز در دیدار با شهرداری نکا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست پیروز این دیدار شود.

نیک اندیش در نخستین بازی خود در حالیکه با نتیجه 2 بر صفر از تیم حریف عقب بود، در 4 دقیقه پایانی، 3 گل به ثمر رساند و توانست شکست را با پیروزی عوض کند.

گل‌های گیتی‌پسند در این دیدار را حسین خردمند(2 گل) و احسان عبداللهی به ثمر رساندند.

در این بازی، شاگردان احمد باغبانباشی، 6 توپ به تیرک دروازه تیم شهرداری نکا کوبیدند.

گیتی‌پسند، دیگر نماینده اصفهان نیز دیروز در هفته نخست مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل افسون پلاس کاشان به پیروزی 5 بر 3 دست یافته بود.

نیک‌اندیش تیمی تمام بومی است که در فصل جاری با حمایت‌های شهرداری اصفهان قدم به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور گذاشته است.