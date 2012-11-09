  1. بین الملل
۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

باراک به استفاده ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز اعتراف کرد

باراک به استفاده ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز اعتراف کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به استفاده ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز و غیرنظامی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از algemeiner، "ایهود باراک" روز گذشته در گفتگو با کانال 2 اسرائیل ادعا کرد: ایران ساخت تسلیحات هسته ای را تا 8 ماه دیگر به تعویق انداخته است.

وی در عین حال در اظهاراتی دیگر اذعان کرد ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز و غیرنظامی استفاده کرده است. 

این اظهارات درحالیست که باراک پیشتر مدعی شده بود: اسرائیل به وعده های آمریکا در خصوص ممانعت از تبدیل ایران به قدرت اتمی اعتماد نمی کند و از همه راهکارها برای ممانعت از تجهیز ایران به این نوع سلاح استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 1739414

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