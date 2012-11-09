باراک به استفاده ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از algemeiner، "ایهود باراک" روز گذشته در گفتگو با کانال 2 اسرائیل ادعا کرد: ایران ساخت تسلیحات هسته ای را تا 8 ماه دیگر به تعویق انداخته است.

وی در عین حال در اظهاراتی دیگر اذعان کرد ایران از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز و غیرنظامی استفاده کرده است.

این اظهارات درحالیست که باراک پیشتر مدعی شده بود: اسرائیل به وعده های آمریکا در خصوص ممانعت از تبدیل ایران به قدرت اتمی اعتماد نمی کند و از همه راهکارها برای ممانعت از تجهیز ایران به این نوع سلاح استفاده خواهد کرد.